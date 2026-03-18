Jéssica Bouzas pierde en Miami a las primeras de cambio

Archivo - Jéssica Bouzas, durante un torneo. - Europa Press/Contacto/Antonio Ojeda - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jéssica Bouzas fue eliminada este martes en la primera ronda del torneo de Miami (Florida, Estados Unidos), de categoría WTA 1000 y que se está disputando sobre pista dura, después de perder por 7-6(9) y 6-4 contra la británica Katie Boulter en una hora y 48 minutos.

En estos 1/64 de final del Miami Open, Bouzas tuvo la delantera en el marcador al inicio de partido hasta en dos ocasiones (0-2 y 2-4) y luego volvió a hacerle un 'break' a su adversaria en el quinto juego (4-5), pero no lo consolidó cuando sacaba para llevarse la primera manga.

Aunque más tarde la jugadora villagarciana salvó al saque tres bolas de set y forzó la muerte súbita, demostró en ese mismo 'tie-break' que no atraviesa una época de confianza en su tenis y malgastó amplias rentas (1-5, 2-6) hasta perder por 11-9 tras más de una hora de peloteo.

El segundo set fue igualado por la mejoría de ambas en sus servicios, pues no hubo bolas de rotura hasta el séptimo juego. Entonces fue Boulter quien se adelantó y, a pesar de que cedió 'ipso facto' esa ventaja, logró otro 'break' (5-4) que ya sí le allanó finalmente su triunfo.