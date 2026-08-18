Jódar arrasa a Tabilo y se mete en los octavos de Cincinnati

El tenista español Rafa Jódar. - Marcin Cholewinski / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha avanzado este lunes a los octavos de final del torneo de Cincinnati, de categoría Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al chileno Alejandro Tabilo (6-2, 6-1) en un partido en el que el madrileño se mostró muy superior de principio a fin.

Rafa Jódar sigue firme en Cincinnati. Después de sufrir más de lo previsto con una remontada increíble en su debut ante Denis Shapovalov, su segundo partido en el torneo fue mucho más sencillo. Apoyado en un gran día con su saque --10 saques directos, 70% de primeros y solo dos bolas de 'break' concedidas en contra--, arrasó a un Tabilo que solo pudo anotarse tres juegos en su marcador.

En el primer set, Jódar comenzaría el partido con una marcha más que su rival y lograría quebrar el saque de Tabilo en el primer juego. Una ventaja que se doblaría gracias a un nuevo 'break' en el tercer turno de saque del chileno. Eso, sumado a su fiabilidad con el saque, permitió a Jódar cerrar el primer parcial por un contundente 6-2 en 44 minutos.

Una diferencia que en la segunda manga sería aun mayor. Pese a que Tabilo comenzó manteniendo su saque y colocándose por primera vez en el partido con resultado a favor (0-1), seis juegos consecutivos de Jódar en un set casi perfecto --14 puntos ganadores y tres errores no forzados-- le bastaron para cerrar el partido y su pase a los octavos de final por cuarto Masters 1000 consecutivo (6-1).

Ahora, se enfrentará a Flavio Cobolli por un puesto entre los ocho mejores del torneo. El italiano, número 10 del ranking ATP, superó en tres sets al belga Alexander Blockx (7-5, 4-6, 7-5) en dos horas y media de juego.