MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Rafa Jódar ha dado a España el primer punto ante Gran Bretaña (1-0) en la eliminatoria de semifinales de la Final 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia en condiciones 'indoor', después de superar este sábado en dos sets a Cameron Norrie (6-2, 7-5), y Carlos Alcaraz tratará de sellar el billete para la final ante Arthur Fery.

Bajo la cubierta del BolognaFiere Arena de la ciudad italiana, Jódar, que por primera vez tuvo que disputar el punto inicial en una eliminatoria de Copa Davis, empezó con fuerza en un primer set en el que se le vio especialmente cómodo frente al exnúmero ocho del mundo -ahora en el puesto 52 del ranking ATP-, llegando a todo desde el fondo de la pista.

En su segunda oportunidad, el madrileño rompió el saque de su rival para poner el 3-2. A continuación, confirmó la rotura y nuevamente volvió a quebrar el servicio del británico para cerrar la primera manga ganando cinco juegos consecutivos en 32 minutos, evidenciando la madurez y la solidez que ha exhibido durante todo el año.

El segundo set se presentaba esperanzador después de firmar otro 'break' en el arranque que le permitió situarse 3-1, pero Norrie aprovechó su único momento de debilidad. En su primera bola de quiebre de todo el partido, el británico equilibró la contienda (4-4).

Jódar trató de responder con un 'contrabreak', aunque su adversario anuló sus tres pelotas de rotura. Cuando todo parecía encaminado hacia el 'tie-break', consiguió romper de nuevo el saque de Norrie, a la segunda, y finalmente aprovechó su segundo 'match point' para poner el primer punto para la 'Armada'.

Ahora, Alcaraz tendrá en su mano hacer realidad el sueño de luchar por la séptima 'Ensaladera' (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) y garantizar la final por segunda temporada consecutiva. El murciano saltará por primera vez a pista esta semana para medirse en el segundo punto con el número 32 mundial Arthur Fery. Si lo consigue, España se enfrentaría en la final a Italia, que buscará este domingo levantar el trofeo por cuarto año consecutivo.