Jódar completa una histórica remontada ante Carreño para meterse en cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar en Roland Garros - Europa Press/Contacto/Loic Baratoux

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha completado una espectacular remontada en el duelo fratricida ante Pablo Carreño (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) para acceder a cuartos de final de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, todo en una jornada en la que consiguió sobreponerse a dos sets adversos para mantener vivo su sueño en París.

El madrileño, número 29 del mundo y que vive su debut en la arcilla parisina, parecía desvanecerse cuando, entre el final del primer parcial y comienzos del segundo, dejaba escapar nueve juegos consecutivos. Sin embargo, hizo gala de su resiliencia y su garra para darle la vuelta al marcador, sin ceder un solo juego desde el arranque de la segunda manga.

Tres horas y 41 minutos duró la batalla en la pista Suzanne-Leglen, en la que Jódar parecía encarrilar el primer set tras romper en su primer juego al resto (3-0) y salvar tres bolas de 'break' antes de situarse 4-2. Sin embargo, el asturiano, número 89 del ranking ATP, respondió a la presión ganando los cinco siguientes juegos para adjudicarse el parcial.

La sangría para Jódar continuó en la segunda manga, en la que Carreño aprovechó su buen momento para elevar su apuesta (4-0). A pesar de conseguir una rotura en el sexto juego, el madrileño no pudo evitar que su rival se llevarse también el segundo set y se quedase a solo uno de pasar de ronda.

Ambos defendieron sus servicios en el arranque del tercer parcial, pero todo dio un vuelco con la llegada del cuarto juego. Con 2-1 arriba, Jódar rompió a Carreño, en blanco, y enlazó cinco juegos ganados que le valieron para recortar distancias y forzar la cuarta manga.

En ella, se mostró intratable en el servicio, sin conceder ni una oportunidad de rotura y aprovechando las dos de las que dispuso para empatar la contienda. En el quinto y definitivo set, encarriló el triunfo con dos nuevos quiebres (5-1), y en su quinta bola de partido completó la gesta en París.

De esta manera, Jódar, de 19 años, se convierte en el cuarto jugador español menor de 20 años en meterse en cuartos de Roland Garros tras Albert Costa, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Ahora, espera al ganador del duelo entre el gran favorito y número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, y el neerlandés Jesper de Jong, 106 del ranking mundial.