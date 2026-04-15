Jódar: "Estoy muy contento de estar por primera vez en unos cuartos de un torneo ATP"

El tenista español Rafael Jódar en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar se mostró satisfecho tras alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo ATP en el Barcelona Open Banc Sabadell, después de superar un partido "muy duro" en el que tuvo que adaptarse a un contexto distinto al de su precedente más reciente ante el mismo rival.

"Ha sido un partido muy duro, sabía que iba a ser diferente a cuando jugué con Ugo en Marrakech hace dos semanas. Estoy muy contento de estar por primera vez en unos cuartos de final de un torneo ATP", afirmó en rueda de prensa.

Jódar avanza a los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-73ª Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP500 y que se disputa en la tierra batida del RCTB-1899, tras ganar al argentino Camilo Ugo Carabelli, igual que hizo en el torneo marroquí, por la vía rápida con un resultado de 6-3 y 6-3.

El jugador explicó que el encuentro tuvo un desarrollo distinto por las condiciones y el análisis previo de su rival. "Son partidos diferentes, las condiciones son totalmente distintas. Probablemente él haya analizado el partido. Por esos motivos ha sido distinto, el desarrollo del partido ha ido diferente. He tenido que aceptar la situación y ponerme a trabajar duro en cada punto y así ha sido", señaló.

Pese al logro, Jódar rebajó la euforia y apostó por centrarse en el siguiente compromiso. "No, para nada. Tengo que ir partido a partido, todavía quedan muchos partidos. El próximo es el viernes contra un rival muy duro. A recuperar bien, a hacerlo lo mejor posible el viernes e ir con la mentalidad de ir partido a partido", indicó.

Sobre Carlos Alcaraz, al que considera un referente, destacó su relación personal. "He visto muchos partidos de Carlos, al final es un chico magnífico, una persona excelente. Nos llevamos muy bien y en los torneos en los que nos podemos ver tenemos una relación muy buena y agradezco sus palabras. Espero que su lesión no sea nada y que se recupere lo más pronto posible", comentó.

En cuanto a su estilo de juego, insistió en la importancia de mantener su identidad sobre la pista. "Siempre digo lo mismo: tengo que hacer mi juego, intentar imponerlo y, cuando las cosas no van bien, como hoy, encontrar soluciones para sacar adelante el partido. Estoy contento con cómo he podido sobreponerme a la situación, tengo que ir partido a partido", reiteró.

Fuera de la pista, explicó cómo gestiona el entorno del torneo. "Para comunicarme con amigos y familiares tengo que usar el teléfono, pero intento abstraerme al máximo de lo que está alrededor del torneo. Intento dar mi mejor tenis, mi mejor nivel en cada partido. Intento no usar las redes y sí relacionarme con mis amigos, para poder pasar tiempo con ellos", apuntó.

Por último, se mostró ambicioso de cara al futuro, aunque sin fijarse metas concretas. "Intentaré ir torneo a torneo a mejorar los aspectos de mi juego que crea que debo mejorar para desarrollarme como jugador, y me gustaría ganar cualquier título, no me mojaré para elegir uno; cualquiera", concluyó el joven madrileño de 19 años.