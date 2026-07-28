Jódar pasa bien de ronda y Bucsa cae en los dieciseisavos de Washington

Archivo - Rafael Jódar celebra una victoria. - Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha ganado este martes por 7-6(5) y 6-3 al francés Arthur Fils y ha accedido a los octavos de final en el torneo ATP 500 de Washington D.C. (Estados Unidos), mientras que ahí la también española Cristina Bucsa ha perdido por 5-7, 7-6(4) y 6-0 ante la uzbeka Polina Kudermetova en los dieciseisavos del cuadro WTA 500.

En este Mubadala DC Open, Jódar cedió su servicio en el largo juego inaugural del partido, pero enseguida hizo 'contrabreak'. Luego, excepto un fugaz 30-40 en el séptimo juego mientras él sacaba, apenas se dieron opciones al resto y eso abocó el primer set a la muerte súbita; y ahí el madrileño mostró entereza para adjudicárselo por un apretado 7-5.

Fils empezó a sufrir y salvó una bola de quiebre nada más comenzar el segundo set, donde en el tercer juego ya sí encajó una dura rotura. Para colmo, después del quinto solicitó atención médica por molestias en la parte alta de su muslo izquierdo, casi en la cadera, y desde entonces se le notó algo renqueante hasta perder el encuentro tras casi dos horas.

Mientras, en el certamen femenino, Bucsa remontó un escenario adverso en el primer set de su duelo contra Kudermetova y llegó a ir 1-3 arriba durante la segunda manga. Sin embargo, la cántabra pagó su inactividad de dos meses a causa de una lesión de muñeca; su oponente se sobrepuso y ya en el 'tie-break' Kudermetova volteó el marcador hasta ganar por 7-4.

Bajo esa dinámica donde las tornas habían cambiado por completo, el tercer set no tuvo historia y la uzbeka le rompió todos los servicios a Bucsa, manteniendo sus propios turnos de saque sin aparentes problemas y logrando un 'rosco' que le sirvió para sellar el triunfo y avanzar de ronda.