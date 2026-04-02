Jódar rompe su techo en Marrakech

Rafael Jodar - Miami 2026 - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha avanzado a cuartos de final en el torneo ATP 250 de Marrakech, que se disputa sobre tierra batida, tras ganar por 6-4, 4-6 y 6-3 al checo Tomas Machac, alcanzando esta ronda por primera vez en su prometedora carrera.

Jódar, número 89 del ranking mundial, sigue en racha positiva tras haber llegado a dieciseisavos de final en el reciente Masters 1000 de Miami (Florida, Estados Unidos). No en vano, en este certamen marroquí, el tenista de 19 años venció al cuarto cabeza de serie después de dos horas de intenso duelo.

El madrileño disputa su primer torneo ATP sobre tierra y este jueves firmó un segundo triunfo de categoría, para medirse ahora con el francés Alexandre Müller por un puesto en semifinales. Jódar aguantó la fuerte reacción de Machac en el segundo set y mejoró en el tercero decisivo para romper en el cuarto juego (3-1) y defender las dos bolas de 'break' que tuvo el checo en el séptimo.

Jódar se convirtió en el cuarto hombre nacido en 2006 o después en alcanzar los cuartos de final en el Circuito de la ATP. "Me siento genial. Fue un partido muy duro, así que tenía que estar ahí desde el primer punto, y lo estuve", dijo el español.

"Cada jugador español es un guerrero. Desde Nadal hasta Alcaraz, todos son luchadores. Está en nuestro ADN, así que seguí haciéndolo por ellos", añadió un Jódar que después de sumar sus primeras victorias de Masters 1000 en Miami, empieza con fuerza la temporada de tierra.