John McEnroe y Gabriela Sabatini capitanean el primer Masters de Tenis Inclusivo de la Fundación Sanitas

Archivo - El extenista estadounidense John McEnroe. - Victor Joly / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sanitas celebra este jueves el primer Masters de Tenis Inclusivo con motivo de la 15ª edición de la Semana del Deporte Inclusivo, un torneo que tendrá lugar en el Estadio 3 de la Caja Mágica de Madrid, y en el que dos leyendas del tenis mundial, John McEnroe y Gabriela Sabatini, capitanearán dos equipos de tenistas con y sin discapacidad.

Un formato en el que los dos equipos, capitaneados por John McEnroe y Gabriela Sabatini, competirán en partidos individuales y dobles inclusivos bajo un reglamento oficial creado específicamente para la ocasión por la Federación Española de Tenis y la Cátedra Fundación Sanitas de Deporte Inclusivo de la Universidad Politécnica de Madrid.

Un evento en el que tenistas como Carmen Lobo, Sam Gómez, Thalita Rodrigues, Iván Corretja, Daniel Caverzaschi, Martín de la Puente y Laura Sambruno serán los protagonistas de una jornada en la que la inclusión tendrá 'match point' en una de las pistas más representativas del tenis español.

El torneo constará de dos equipos de cuatro jugadores cada uno, habiendo en cada equipo dos jugadores en silla de ruedas, un jugador con discapacidad que juega de pie y un jugador sin discapacidad. Será proclamado campeón del Másters de Tenis inclusivo aquel equipo que haya conseguido más puntos en su marcador total.

En cuanto al sistema de puntuación, los partidos individuales sumarán un punto cada uno al equipo vencedor. El partido de dobles mixto inclusivo a pie sumará dos puntos al total del equipo vencedor. Y el partido de dobles mixto inclusivo silla-pie sumará tres puntos al total del equipo vencedor.

Cada partido se jugará en modalidad de 'Tie-Break' al mejor de tres sets. El primer jugador o equipo que obtenga siete puntos gana el set, siempre que haya un margen de dos puntos por encima del contrario. Si es necesario, el juego de tiebreak continuará hasta que se consiga ese margen. En caso de empate, el tercer set se jugará en modalidad de 'super Tie-Break' a 10 puntos, también con un margen de dos puntos.

Unos encuentros que se jugarán en el siguiente orden: individual promesas paralímpicas en silla, dobles mixto inclusivo a pie, individual tenistas en silla ruedas, y dobles mixtos inclusivo silla-pie. Todos ellos en el Estadio 3 de la Caja Mágica de Madrid.