Kaitlin Quevedo conquista su primer título WTA en Sao Paulo

Archivo - Kaitlin Quevedo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo ha estrenado su palmarés en el circuito femenino al coronarse campeona del torneo de Sao Paulo (Brasil), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura, después de ganar este lunes la final frente a la argentina Nadia Podoroska (4-6, 6-4, 6-2), y llegará con la moral por las nubes a las Finales de la Billie Jean King Cup.

En su primera final WTA, Quevedo, de 20 años y número 90 del mundo, tuvo que reponerse a un comienzo adverso en la ciudad brasileña, que aplazó la final del domingo al lunes por las fuertes lluvias. Su rival arrancó con un 3-0 que no pudo remontar la española, a pesar de romper su servicio en el cuarto juego.

Nuevamente, empezó por detrás y con 'break' en contra la segunda manga, aunque esta vez respondió con un 'contrabreak' que le mantuvo con opciones. Sobrevivió a una bola de rotura en contra en el quinto juego y cerró el parcial ganando al resto.

Ya en el set definitivo, Quevedo encarriló su victoria con un 5-0. Podoroska cortó la sangría (5-2), neutralizando incluso una bola de partido, pero la española puso fin a la contienda tras dos horas y nueve minutos.

De esta manera, alza su primer trofeo WTA y llega pletórica a las Finales de la Billie Jean King Cup 2026, en las que España se enfrentará el miércoles en cuartos de final a Kazajistán. Quevedo forma parte del equipo seleccionado por Carla Suárez junto a Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Cristina Bucsa y Marina Bassols.