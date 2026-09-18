Kaitlin Quevedo llega por la vía rápida a semifinales en Sao Paulo

Kaitlin Quevedo, durante un partido. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo se ha clasificado este viernes para las semifinales del torneo de Sao Paulo (Brasil), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura, gracias a su triunfo por 6-3 y 6-4 contra la jugadora serbia Teodora Kostovic.

Quevedo alargó su buena dinámica en este SP Open, ganando otra vez un partido por la vía rápida. Eso sí, Kostovic le dificultó el primer set tras una rotura en el tercer juego y consolidarla en el siguiente (1-3). Sin embargo, la grancanaria había avisado de su peligro con varias bolas de 'break' infructuosas, hasta que en el sexto juego gozó de un 15-40.

Ahí Quevedo no desaprovechó la ocasión, consolidó dicho quiebre y de inmediato le rompió el servicio a su oponente para encarrilar a favor la primera manga. En cambio, el set posterior empezó con ambas tenistas más eficaces sacando y hasta el quinto juego no se vieron bolas de 'break', un 0-40 donde la grancanaria fue letal para adelantarse en el marcador.

En el octavo juego salvó Quevedo un 30-40 en contra, siendo eso el mayor susto que la balcánica pudo darle antes de la conclusión después de una hora y 42 minutos de partido. En 'semis', la jugadora nacida en Naples, Florida (Estados Unidos), se enfrentará a la ganadora del duelo entre la francesa Anna Blinkova y la armenia Alina Charaeva.