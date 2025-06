Kyrgios no jugará en Wimbledon

Archivo - El tenista australiano Nick Kyrgios, durante un entrenamiento en el All England Club en Londres.

Archivo - El tenista australiano Nick Kyrgios, durante un entrenamiento en el All England Club en Londres. - John Walton/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista australiano Nick Kyrgios anunció este martes que no jugará Wimbledon, el tercer 'Grand Slam' de la temporada y sobre hierba, por tercera edición consecutiva tras sufrir "un pequeño contratiempo" en la recuperación de su lesión.

"He tenido un pequeño contratiempo en mi recuperación y, por desgracia, no podré jugar en hierba este año. Sé las ganas que teníais de verme y siento mucho decepcionaros. No es más que un bache en el camino, y ya estoy trabajando duro para volver más fuerte que nunca. Gracias por todo vuestro apoyo, significa mucho para mí. Hasta pronto", escribió el tenista en su perfil de Instagram.

Kyrgios no juega en el All England Club desde 2022, cuando llegó a la final y la perdió contra el serbio Novak Djokovic. Desde entonces, la carrera del jugador, de 30 años, se vio en peligro por una rotura de ligamentos en la muñeca en 2023, que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de las pistas durante un año y medio.

Finalmente, pudo volver a jugar al tenis en enero, pero admitió tras perder contra el británico Jacob Fearnley en la primera ronda del Abierto de Australia que podría haber sido su último partido de individuales en Melbourne.

Dos meses después, en marzo, se le saltaron las lágrimas cuando la muñeca le obligó a retirarse en su primer partido en Indian Wells, aunque ese mismo mes ganó su primer partido de individuales desde 2022, contra Mackenzie McDonald en Miami, en lo que fue su torneo más reciente.