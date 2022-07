Kyrgios: "Si hubiese ganado el 'Grand Slam', me habría faltado un poco de motivación"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista australiano Nick Kyrgios afirmó que haber ganado el 'Grand Slam' de Wimbledon este domingo ante el serbio Novak Djokovic le hubiese quitado "un poco de motivación" porque habría alcanzado "la cima" en el tenis.

"Siento que si hubiera ganado ese 'Grand Slam', creo que me habría faltado un poco de motivación, para ser honesto. Si hubiera vuelto para otros torneos, como los 250 y demás, me habría costado mucho. Habría alcanzado la cima de lo que se puede lograr en el tenis", dijo Kyrgios.

El australiano jugó su primera final de un 'grande', algo que le ha llevado 10 años en su carrera. "Pero mi nivel está ahí. Siento que si miras lo que Novak ha hecho a otros oponentes, no es una buena sensación", explicó.

Kyrgios sorprendió al siete veces ganador de Wimbledon y 21º de 'Grand Slam', al ganar la primera manga del encuentro. "La gente probablemente esperaba que me pasara algo hoy. Pero salí en el primer set y parecía que era yo quien había jugado muchas finales. Creo que manejé la presión bastante bien", apuntó.

"Me sentí como en casa. He perdido este partido, pero siento que me he quitado un peso de encima. Siento que hay mucho peso sobre mis hombros todo el tiempo cuando salgo a la pista de tenis, ahora se ha liberado y me siento increíble. Es lo mejor que he sentido en las dos semanas", dijo.

Sobre su rival, el australiano se deshizo en elogios. "Hay que ser un gran atleta, mental y físicamente, para ganar una de estas cosas. Creo que ocho personas han ganado este título desde que yo nací. Se nota que físicamente y mentalmente es otra bestia", explicó sobre Djokovic.

"Felicito a Federer, Djokovic y Nadal. Estos tipos, lo que manejan debe ser una locura. Y eso es, para mí, el signo de un campeón. Eso es con lo que lidian, también, y luego ser capaces de rendir, es increíble", sentenció.