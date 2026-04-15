Lexus consolida su vínculo con el tenis en el Trofeo Conde de Godó como vehículo y patrocinador oficial

Lexus/Torneo Conde de Godó 2026 - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lexus refuerza, por tercer año consecutivo, su presencia en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, donde es el Vehículo Oficial y Patrocinador Oficial. A lo largo del recinto, la marca articula distintos espacios diseñados para acercar su compromiso con el tenis y la innovación al público, con propuestas experienciales que invitan a interactuar con la marca.

La más destacada de ellas, se sitúa en la pista central del Real Club de Tenis de Barcelona-1899, la que recibe el nombre del que ha sido el jugador más laureado del torneo, Rafa Nadal. Hablamos de la presencia de un LBX que casi toca la tierra batida y que adquiere protagonismo como vehículo del torneo.

También en el entorno del mítico club, uno de los más distinguidos del tenis, cobra protagonismo un RZ, el vehículo de la marca nipona que destaca por estar equipado con tecnología Steer-by-Wire, con un volante tipo Jet sin conexión física con las ruedas delanteras.

Un circuito para recrear carreras de coches en miniatura o una zona reservada para invitados completan la presencia de Lexus en el torneo y dan muestra de cómo la marca lleva la hospitalidad japonesa, el 'omotenashi', a cualquier evento en el que está presente.

Durante el evento, que se extenderá hasta el 19 de abril, Lexus cederá una amplia flota de vehículos híbridos y eléctricos para desplazar a todos los jugadores e integrantes de los equipos que participarán en la competición, además de a las autoridades.

Este prestigioso torneo reúne cada año a algunos de los mejores jugadores del circuito. En un encuentro con los medios celebrado este martes en el marco del Trofeo Conde de Godó, Lexus ha compartido las principales novedades de su participación en el torneo y ha subrayado su apuesta por vincular la movilidad premium y la innovación con los valores del tenis.

La cita ha tenido lugar el mismo día en que el tenista español Carlos Alcaraz se impuso al finlandés Otto Virtanen en su estreno en la cita barcelonesa, en un duelo resuelto por 6-4 y 6-2 que le ha permitido acceder a los octavos de final del torneo.

LA PRESENCIA DE LEXUS EN LA ATP

En el marco del torneo barcelonés, Lexus ha anunciado la ampliación de su colaboración con la ATP, renovando por tres años más su vínculo con la máxima categoría del tenis profesional masculino a nivel internacional.

De 2026 a 2028, la marca de lujo continuará como Socio Oficial de Automoción y Socio Platino del ATP Tour, consolidando una relación iniciada en 2023.

Así, la marca también será el Socio Oficial de Automoción y Socio Platino de las Nitto ATP Finals, el torneo que culmina la temporada y que disputan los ocho jugadores individuales y dobles masculinos mejor clasificados del mundo.

En este sentido, Lexus juega un papel clave en el Rolex Paris Masters como el Vehículo Oficial del Torneo, reforzando su presencia en todo el ATP Tour y por su compromiso con el apoyo a eventos de tenis de clase mundial.