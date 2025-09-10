Lleyton Hewitt es suspendido dos semanas por conducta ofensiva

BERLÍN, 10 Sep. (dpa/EP) -

El capitán del equipo australiano de la Copa Davis, Lleyton Hewitt, ha sido suspendido durante dos semanas y multado con casi 17.000 euros debido a su conducta ofensiva hacia un operario de control antidopaje, según informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Un tribunal independiente del Programa Antidopaje del Tenis (TADP, en inglés) confirmó la acusación de que, en noviembre de 2024, Hewitt había empujado a un voluntaria para el seguimiento antidopaje. El altercado con esta persona de 60 años ocurrió al acabar la semifinal de la Copa Davis que Australia perdió contra la selección de Italia en Málaga.

Hewitt negó dichos cargos, pero este tribunal independiente declaró que sus acciones "no" habían cumplido "los requisitos de la legítima defensa" y que su comportamiento tampoco había sido "razonable ni proporcionado" a la situación.

La suspensión será efectiva del 24 de septiembre al 7 de octubre y no afectará al desempeño de Hewitt en la Copa Davis de este 2025. Durante la suspensión, el capitán del equipo australiano no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el tenis, incluidos entrenamientos, partidos, la propia capitanía y otras funciones vinculadas al torneo.