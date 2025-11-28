Martín Landaluce se clasifica para las Next Gen ATP Finals

Archivo - El tenista español Martin Landaluce. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista madrileño Martin Landaluce se ha clasificado para disputar las Next Gen ATP Finals 2025, que se disputan en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudí) del 17 al 21 de diciembre, un torneo que reúne a los ocho mejores tenistas menores de 20 años de la temporada y en el que también participará el madrileño Rafa Jodar.

Landaluce se convertirá en el cuarto jugador formado en la Rafa Nadal Academy by Movistar en disputar este prestigioso evento, siguiendo los pasos de Abdullah Shelbayh (2023), Casper Ruud (2019) y Jaume Munar, quien alcanzó las semifinales en la primera edición celebrada en Milán en 2017. Además, el madrileño compartirá torneo con su compatriota Rafa Jódar, que ha entrado por la lesión del brasileño Joao Fonseca. Además, también participarán Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmicç, Nicolai Budkov y Nishesh Basavareddy.

A sus 19 años, Landaluce llega a la cita tras una temporada de crecimiento y resultados muy sólidos, en la que conquistó el Challenger de Orleans (Francia), fue semifinalista en Olbia, superó la fase previa del Abierto Australia y alcanzó la segunda ronda del Masters 1.000 de Cincinnati. Además, en el tramo final del año, repitió presencia en semifinales tanto en el Challenger de Canberra -el primero de 2025- como en el de Villena, el último disputado.

"Clasificarme para la Next Gen significa estar entre los mejores jugadores sub 20. Confirma que llevamos años haciéndolo muy bien y sobre todo este, que hemos apretado mucho. Va a ser un torneo muy especial. Conozco a la mayoría y lo vamos a pasar muy bien. Espero que sea un torneo muy bonito, que pueda competir mucho e intentar hacerlo lo mejor posible", apuntó Landaluce en declaraciones facilitadas por la Rafa Nadal Academy.