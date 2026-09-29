Medvedev conquista el título en Hangzhou

Archivo - El tenista ruso Daniil Medvedev golpea una bola durante un torneo - Graham Hughes/Canadian Press via / DPA - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Danil Medvedev conquistó este martes el título en el torneo de Hangzhou (China), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse en dos sets (7-5, 6-4) a su compatriota Andrey Rublev.

De este modo, el exnúmero uno del mundo levantó su tercer trofeo de la temporada tras los de Brisbane (Australia) y Dubai, y el vigesimocuarto en total de su carrera, 22 de ellos en pista dura, tras un partido donde su servicio fue demoledor, con 23 saques directos y ningún 'break' (solo dos opciones de rotura a su rival).