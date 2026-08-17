Mérida se regala una victoria rápida en Cincinnati

Daniel Mérida, torneo de Montreal - Europa Press/Contacto/Christinne Muschi

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Daniel Mérida firmó una importante victoria sin excesivo desgaste contra el belga Zizou Bergs para meterse en tercera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1000 donde se despidió este domingo Pablo Carreño, igual que Jéssica Bouzas en la cita WTA.

Mérida, que remontó a Marin Cilic en primera ronda después de una odisea con su viaje desde Canadá, donde llegó a cuartos de final, se citó ahora con el local Taylor Fritz. El madrileño salvó tres bolas de 'break' en el primer set y aprovechó la que tuvo, en el cuarto juego, para lograr la renta del 6-3 inicial.

El belga no entró bien al segundo set y lo aprovechó el español para sumar un 'break' temprano que multiplicó su confianza. Mérida no dejó escapar una victoria rápida para recuperar algo de físico pensando en su exigente tercer encuentro en Ohio. Mientras, Carreño, que sabe lo que es llegar hasta cuartos de final en este torneo, no pudo con el ruso Andrey Rublev. El asturiano dejó escapar un igualado primer set que se decidió en el 'tie-break' (7-6(5)), y en el segundo no opuso resistencia (6-1).

Por otro lado, en la cita WTA 1000 en Cincinnati, una Bouzas en busca de la regularidad perdida este año, y las buenas victorias que firmó la pasada campaña, cedió con estrépito ante la checa Katerina Siniakova, a pesar de que la española se había llevado una disputada primera manga (6-7(5), 6-1, 6-1).