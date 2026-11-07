Monfils, nuevo capitán de Francia para la Copa Davis

Archivo - Gael Monfils - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista francés Gaël Monfils se convirtió este sábado en nuevo capitán de Francia para la Copa Davis, sin apenas descanso tras terminar esta temporada su larga carrera en las pistas de tenis, pasando ahora al banquillo de su país.

"La Federación Francesa de Tenis se complace en anunciar el nombramiento de Gaël Monfils como capitán del equipo francés de la Copa Davis. Monfils sucede a Paul-Henri Mathieu , a quien la FFT desea agradecer calurosamente su dedicación al frente del equipo francés durante los últimos tres años", anunció la FFT en un comunicado oficial.

Monfils se retiró este temporada 2026, a sus 40 años, siendo su último partido en el US Open, y esta semana fue homenajeado en el ATP Masters 1000 de París. El francés alcanzó el puesto número 6 del mundo en 2016, conquistó 13 títulos y disputó otras 22 finales.

En su nuevo cargo como capitán de Francia en la Davis, el parisino contará con el apoyo de todos los equipos de FFT, incluidos Gilles Simon y Richard Gasquet, "para ayudarle en su misión y crear las mejores condiciones para el rendimiento", dice la Federación.

"Es un gran orgullo convertirme en capitán de la selección francesa. Esta camiseta azul significa mucho para mí. Quiero construir un verdadero proyecto colectivo y crear la dinámica que nos permita ganar títulos juntos", apuntó Monfils. Francia es 10 veces campeona del Mundial de tenis, pero no disputa una final desde 2018, y su último título fue en 2017.