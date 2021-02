Muguruza se toma la revancha ante Kenin y se clasifica para las semifinales del Yarra Valley Classic

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se quedó como la única representante del tenis español en los torneos que se están disputando en Melbourne (Australia) después de clasificarse para las semifinales del Yarra Valley Classic tras imponerse a la estadounidense Sofia Kenin por un doble 6-2, mientras que Carlos Alcaraz y Mario Vilella se despidieron en octavos del Great Ocean Road Open.

La de Caracas se tomó cumplida revancha de la final del pasado año en el Abierto de Australia y desarboló completamente a la americana, a la que dominó de principio a fin para firmar una buena victoria que le afianza a días de comenzar el primer 'Grand Slam' de la temporada.

Con su tenis agresivo funcionando a la perfección (15 'winners' y 4 errores no forzados), la doble ganadora de 'Grand Slam', pese tener que salvar dos opciones de rotura al inicio del encuentro, se llevó cinco juegos consecutivos para cerrar el primer set (6-2), aunque tuvo que salvar una bola de rotura con 4-2.

Las buenas sensaciones continuaron en el segundo parcial cuando volvió a romper para situarse 2-0 en el marcador, pero entonces Kenin reaccionó para igualar, aunque eso no descentró a Muguruza, que recuperó rápidamente la iniciativa en el juego para firmar un nuevo 6-2 y poner rumbo a las semifinales donde se medirá a la checa Marketa Vondrousova.

Por otro lado, en el Great Ocean Road Open no hubo buenas noticias y los dos españoles que quedaban en liza cayeron eliminados. El joven Carlos Alcaraz, que venía de lograr una brillante victoria ante el belga David Goffin, no pudo con el brasileño Thiago Monteiro, que se impuso por 7-6(3), 6-3 en un partido donde el murciano no tuvo excesivas opciones, mientras que el ilicitano Mario Vilella perdió ante el australiano Jordan Thompson por un doble 6-4.