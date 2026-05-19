Munar y Bouzas se estrenan con triunfos en Ginebra y Rabat

Archivo - Jaume Munar y Jessica Bouzas - AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar ha debutado este martes con una victoria ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (6-0, 6-3) en el torneo de Ginebra (Suiza), de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, mientras que Jessica Bouzas también ha accedido a octavos de final del torneo de Rabat (Marruecos), de categoría WTA y también sobre arcilla, al vencer a la sueca Lisa Zaar (6-0, 7-5).

Munar, número 39 del mundo, necesitó apenas 75 minutos de juego para doblegar a un rival procedente de la fase previa, frente al que no cedió su servicio en todo el encuentro y al que le endosó 19 tiros ganadores. Así, le endosó un 'rosco' en el primer parcial y en el segundo ganó los últimos cuatro juegos para sellar su pase a octavos.

Después de lograr su segundo triunfo en arcilla en lo que va de 2026, a las puertas del segundo 'Grand Slam' de la temporada, Roland Garros, el balear se enfrentará con el argentino Francisco Comesaña en busca de los cuartos de final del torneo suizo.

Mientras, en Rabat, Bouzas logró una victoria en su estreno ante la sueca Lisa Zaar, frente a la que empleó menos de media hora para endosarle un 6-0 en la manga inaugural. La gallega, número 51 del ranking WTA, se adelantó 5-1 en el segundo set, aunque la escandinava respondió ganando los cuatro siguientes juegos para empatar la contienda (5-5).

Una nueva rotura en el duodécimo juego ofreció el pase a la de Vilagarcía de Arousa, que ahora se medirá en octavos de final con la francesa Fiona Ferro, que pasó por la fase previa y que en primera ronda derrotó a la montenegrina Danka Kovinic (6-2, 6-3).

No pudo superar su primer partido en el cuadro principal del certamen marroquí la otra española en liza, Ángela Fita, que hace dos semanas irrumpió en el 'Top 200' tras conquistar su primer ITF W100 en Bonita Springs (Estados Unidos). Este martes, la valenciana cayó ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva (6-4, 6-2).

También quedó eliminada, en este caso en el torneo de Estrasburgo (Francia), de categoría WTA 500 y celebrado sobre polvo de ladrillo, Cristina Bucsa, que sufrió en primera ronda la remontada de la china Shuai Zhang (2-6, 7-6(7), 7-5).