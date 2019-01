Murray todavía siente "algo de dolor" en su cadera y necesita jugar partidos seguidos

Publicado 28/12/2018 12:08:56 CET

BRISBANE (AUSTRALIA), 28 Dic. (Reuters/EP) -

El tenista escocés Andy Murray confesó este viernes que todavía tiene "algo de dolor" en la cadera que se operó a principios de este año y que apenas le dejó jugar, pero espera que pueda tener continuidad en estas primeras semanas de actividad para evaluar su verdadero estado.

"Todavía tengo algo de dolor en mi cadera, pero necesito jugar partidos y ver cómo me siento cuando pueda jugar tres, cuatro o cinco consecutivos y sacar conclusiones", explicó Murray ante los medios en Brisbane, donde comenzará su temporada.

El escocés reconoció que le fue "duro" el año pasado cuando jugó en el torneo australiano, su primera cita después de casi medio año sin jugar. "Sufría bastante, pero definitivamente me siento un poco mejor que cuando vine aquí el año pasado y siempre me ha encantado jugar este torneo", apuntó.

El de Dunblane, que ha caído hasta el puesto 256 del ranking de la ATP, señaló que estaba "en mejor lugar" que hace unos meses cuando no pudo jugar en Wimbledon y cayó en la segunda ronda del US Open. "Me gustaría llegar lejos en los torneos y sentir que puede competir y que no estoy restringido por mi cadera", admitió Murray de cara al próximo Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de 2019 que da comienzo el 14 de enero.