El Mutua Madrid Open inaugura su pista de entrenamientos en el Estadio Santiago Bernabéu

Iga Swiatek, Thibaut Courtois, Rafa Nadal, Linda Caicedo, Jude Bellingham y Jannik Sinner. - MUTUA MADRID OPEN

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open, torneo de categoría Masters 1000 para hombres y WTA 1000 para mujeres, ha inaugurado su pista de entrenamientos en el Estadio Santiago Bernabéu, "una de las instalaciones más emblemáticas a nivel mundial" y escenario de "innumerables gestas deportivas", ahora ya convertido en "todo un icono eterno para la ciudad".

Así lo describió este jueves la organización del torneo de tenis tras un evento al que acudieron Florentino Pérez, presidente del Real Madrid; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales madridistas; Gerard Tsobanian, CEO del propio Mutua Madrid Open; Garbiñe Muguruza y Feliciano López, codirectores del certamen; y Andrea Gaudenzi, presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

También participó el extenista español Rafa Nadal en compañía del italiano Jannik Sinner y la polaca Iga Swiatek, ambos jugadores aún en activo, junto al inglés Jude Bellingham, el belga Thibaut Courtois y la colombiana Linda Caicedo, futbolistas los tres del conjunto merengue, que además pelotearon sobre la tierra batida instalada en el estadio.

La pista estará disponible hasta el 30 de abril "para que las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA puedan disfrutar de la experiencia de entrenar en uno de los grandes templos del deporte mundial", según indicó la organización en su nota de prensa. "Además, los jugadores podrán usar los vestuarios del Real Madrid", precisó ese comunicado.

"Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio. Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo supone crear un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias", subrayó el mismo comunicado de prensa.

La llegada del Mutua Madrid Open al Bernabéu, acorde a esa nota, "refuerza además la capacidad de Madrid para acoger propuestas innovadoras de alcance global, integrando dos grandes símbolos de la ciudad". "Por un lado, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del circuito internacional. Por otro, un recinto legendario, cuya historia trasciende el fútbol y que se ha consolidado también como sede de acontecimientos deportivos y de ocio de primer nivel", agregó el texto.

"Gracias a este tipo de iniciativas, el Bernabéu demuestra su capacidad para albergar nuevas experiencias deportivas, de entretenimiento y gastronómicas por sus posibilidades de adaptación a los estándares de los proyectos más exigentes del mundo", dijeron los organizadores del Mutua Madrid Open.

Luego recalcaron que montar una pista de tierra batida en el Bernabéu "no solo responde a una necesidad operativa para los jugadores, que dispondrán de un nuevo espacio de entrenamiento plenamente integrado en la dinámica del torneo, sino que proyecta además una imagen poderosa de Madrid como capital capaz de reinventar sus grandes escenarios deportivos y conectarlos entre sí".

"Porque el Bernabéu no es únicamente un estadio; es un símbolo. Un lugar asociado a grandes gestas, a finales históricas y a momentos que han marcado generaciones. Incorporarlo al universo del Mutua Madrid Open durante esos días significa situar al tenis dentro de uno de los enclaves más reconocibles e icónicos del deporte y el entretenimiento mundial", insistió el comunicado de prensa.

La iniciativa permitirá "vivir una experiencia singular en pleno corazón de Madrid, ampliando los espacios de preparación del evento y añadiendo un componente emocional y simbólico extraordinario a su participación en el torneo", según la nota. "Entrenar en un escenario de esta magnitud, acostumbrado a recibir citas históricas, convertirá cada sesión en algo más que una rutina competitiva: en una imagen de enorme fuerza para el tenis y para la ciudad", aseguró el mismo texto.

"El Mutua Madrid Open vuelve a demostrar su vocación de innovación, su ambición internacional y su capacidad para generar proyectos diferenciales que trascienden lo estrictamente deportivo. La instalación de esta pista en el Bernabéu será, sin duda, una de las grandes imágenes de la edición 2026 del torneo. La tierra batida entrando en uno de los templos más universales del deporte", concluyó el texto de prensa.