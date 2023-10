Nadal: "Alcaraz tendrá la presión que él se quiera poner"

Rafael Nadal attends an interview for Europa Press.

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal tiene claro que su compatriota Carlos Alcaraz "tendrá la presión que él se quiera poner" en la batalla por el número 1 de la ATP con el serbio Novak Djokovic, mientras que, a nivel personal, cree que "no es el momento de apretar aún al máximo" de cara a la "ilusión" de volver a las pistas a buen nivel y que el director del Abierto de Australia "se excedió en lo que dijo" al fijar para este 'grande' su regreso.

"Carlos tiene un camino por delante, aún por recorrer, muy largo y muy grande, y que lo va a disfrutar al máximo", subrayó Nadal durante una entrevista con Europa Press tras la presentación de NDL Pro-Health, una nueva línea de complementos alimenticios lanzada junto a la empresa 'Cantabria Labs'. "Tendrá la presión que él se quiera poner. Al final no hay más presión que la que se ponga a uno mismo", añadió sobre la pelea del murciano con el serbio Novak Djokovic.

"Desde mi punto de vista, tiene la presión lógica que tiene alguien que es de su categoría. La que he tenido yo durante muchos años, o la que tiene Djokovic o la que tiene Federer. Al final, cuando uno aspira lo máximo, lo normal es que la presión sea máxima también", apuntó el ganador de 22 'Grand Slams'.

Nadal no aclaró si estará en Melbourne junto al serbio y los demás favoritos después de que Craig Tiley, director del Abierto de Australia, afirmase recientemente que el de Manacor sí jugará su torneo. "Yo no he anunciado nada, creo que él se excedió en lo que dijo. Y realmente entiendo que a él le puede hacer ilusión, igual que me hace a mí estar ahí. Pero de aquí a que esto sea una realidad... Creo que él estuvo fuera de lo que es mi realidad actual", explicó.

"Le agradezco la confianza y la ilusión del Open de Australia para que yo esté ahí, pero a día de hoy, eso no me añade presión porque tengo muy claro cuál es mi camino. Y mi camino es el día a día y la recuperación, e intentar volver cuando me sienta que puedo volver", recalcó el balear, todavía de baja por su lesión en la pierna izquierda.

No en vano, esa lesión en el psoas iliaco le obligó a pasar por quirófano. "A día de hoy se me hace imposible predecir cuándo puedo volver. ¿Qué me encantaría volver a Australia? Sin ninguna duda. ¿Qué puede ser un objetivo? Claro que también puede ser un objetivo. Pero ahora mismo no lo puedo decir porque estoy un poquito lejos de eso", insistió.

"No estoy entrenando al nivel necesario para pensar en eso, pero estoy entrenando a un nivel superior de lo que estaba hace unas semanas; con lo cual, eso me da esperanza", admitió el exnúmero uno del mundo, sabedor de que va "cumpliendo el calendario" de recuperación junto a su habitual equipo de trabajo.

Para el 14 veces ganador de Roland Garros, "cuando uno lleva tiempo sin poder jugar, normalmente el freno te lo ponen desde fuera". "Yo por mí siempre tiraría un 'poquito' más, pero soy muy consciente también y por eso hay que cuidar mucho las cargas a día de hoy, porque si queremos intentar tener opciones a esta ilusión, no es el momento de apretar aún al máximo", reconoció.

En este sentido, Nadal repitió que "el objetivo" es intentar estar listo "a mediados de noviembre y diciembre" para "entrenar a un nivel más alto". "Pero ahora mismo no sabemos si seremos capaces de cumplirlo", señaló nuevamente al respecto de sus rutinas sobre la pista y el gimnasio.

"NO ME PUEDO EXIGIR NADA MÁS QUE INTENTAR HACER LO MEJOR"

"¿Qué me voy a plantear yo a día de hoy? No me puedo exigir nada. Estamos en un momento de mi carrera en el que no me puedo exigir nada más que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Porque, primero de todo, he perdido la condición de cabeza de serie", resaltó sobre factores que podrían dificultar su retorno de cara a Melbourne.

"Segundo, habré estado un año sin competir; tercero, no he podido entrenar de manera continuada a un nivel que necesito para estar realmente competitivo. Con lo cual las cosas no sabes nunca cómo pueden suceder, ni todo lo que puede ocurrir en el deporte, porque las cosas cambian muy rápido", puntualizó el manacorense.

Y es que el español no quiere ser ambicioso. "El hecho de que si yo fuera a jugar el Open de Australia porque estoy sano y pierdo en primera ronda, pero eso me ha servido para disfrutarlo y para prepararme para lo siguiente, yo te lo firmo en un papel. Si después las cosas evolucionan de otra manera y realmente me veo ahí, me siento bien y puedo avanzar rondas, pues fantástico. Pero a día de hoy no estoy en una posición como para poder pensar en eso", reiteró.

Además, habló de posibles varios favoritos para este final de curso dentro del circuito de la ATP y para el comienzo de 2024, con Melbourne en mente. "Sinner ha jugado bien, Medvedev está ahí, Zverev poco a poco ha ido recuperando nivel... Bueno, es un final de año que no sé lo que puede pasar", opinó Nadal.

"Djokovic es evidente que lleva un año fantástico, que a día de hoy ha hecho algo que no se había hecho nunca y lo único que queda es aplaudirle y felicitarle por todo lo que está consiguiendo. Y a Carlos pues también, ganar Wimbledon fue algo histórico, sobre todo histórico para nuestro deporte. Feliz por ello", concluyó el tenista.