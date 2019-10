Nadal, Bautista, Carreño, Feliciano y Granollers, equipo para las Finales de la Copa Davis

Actualizado 21/10/2019 12:48:49 CET

Nadal, Carreño, Bautista, Feliciano y Granollers, Convocados Para La Copa Davis - RFET - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers compondrán el equipo español para las Finales de la Copa Davis que se disputarán del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid, según confirmó este lunes el capitán Sergi Bruguera.

De este modo, el balear, actual número dos del mundo y que no juega desde que se lesionase en la Copa Laver a finales de septiembre, liderará un combinado que es prácticamente el misma que jugó por última vez esta competición, el año pasado en la derrota en las semifinales ante Francia, donde el doce veces campeón de Roland Garros fue finalmente baja por lesión.

España está encuadrada en el Grupo B del estreno de este nuevo formato del torneo por equipos, ideado por el futbolista Gerard Piqué, junto a los equipos de Rusia y Croacia. El estreno de la 'Armada' será en la tarde del martes 19 ante los rusos, mientras que un día después se medirá con los croatas. Sólo los primeros y los dos mejores segundos pasan a los cuartos de final.

Sergi Bruguera reconoció que lo tuvo "difícil para elegir", pero también celebró "lo bueno de tener problemas para un capitán" a la hora de escoger por la gran cantidad de opciones.

El bicampeón de Roland Garros también se refirió al estado físico que puede tener Rafa Nadal, que llegará a esta Copa Davis tras jugar el Masters 1.000 de París-Bercy y las Finales de la ATP. "Todo lo que sea Rafa siempre preocupa que esté bien, pero este año lo está llevando bien y cuidándose mucho", advirtió tras dar a conocer su equipo en el Consejo Superior de Deportes.

"Yo creo que Bercy y el Masters lo que van a hacer va a ser ponerle mucho más en forma. Además, cuando llegue aquí va a tener un día más de descanso si, ojalá, llega a la final en Londres, y los partido son a tres sets y no a cinco, que cambia para llegar bien físicamente y aguantar el partido", añadió.

Además, el catalán remarcó que le gusta "la nueva fórmula" de la Copa Davis, "un formato que da muchas más posibilidades a que los grandes jugadores puedan jugar y eso lo hace muy atractivo". "Perdemos un poco la ventaja de poder escoger en casa porque me gustaría jugar en tierra, pero creo que será un grandísimo espectáculo y que todo el mundo va a disfrutar muchísimo", expresó.

En cambio, el capitán del equipo español no sabe si este nuevo formato le da "más margen a nivel táctico". "Yo diría que no, no lo he pensado mucho, pero creo que hay menos variedades", indicó.

MIGUEL DÍAZ: "SI PASAMOS LA PRIMERA FASE PODEMOS LLEGAR A LA FINAL"

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, deseó "la mayor de las suertes" a Sergi Bruguera y recalcó que su organismo apostó por una Copa Davis en la que espera "partidos apasionantes". "Tuvimos un sorteo muy complicado con Rusia, que tiene ahora los jugadores que más en forma están, y Croacia, la actual campeona", subrayó.

El dirigente recalcó que el tenis español tiene "una gran cantidad de jugadores con un nivel increíble". "Tenemos diez u once en el 'Top 100' y Sergi lo tiene complicado para realizar el equipo, otros países lo tienen más sencillo", comentó.

"Estamos muy ilusionados y creemos que si pasamos la primera fase podemos ser campeones o llegar a la final porque tenemos un grandísimo equipo", sentenció Díaz, que confirmó que ya "está todo vendido para el primer día y prácticamente para el segundo". "Con el público, nuestros jugadores y nuestro capitán espero que podamos conseguir nuestra sexta Copa Davis", apuntó.

Finalmente, Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación de MAPFRE, principal patrocinador de la RFET, recordó que España es "la selección que más veces" ha ganado la Copa Davis en el siglo XXI y que el próximo 1 de enero cumplirán "doce años consecutivos" de apoyo al organismo.

"Estamos apoyando también a lo que hay detrás del mundo del tenis como la Davis, la Copa Federación, los Challengers o los Master en Silla de Ruedas, esto es mucho más que un patrocinio y hay identificación con valores del tenis como el esfuerzo como camino del éxito y del aprendizaje", puntualizó.

El acto, donde también se tuvo que recuerdo a la figura del fallecido Andrés Gimeno, campeón de Roland Garros en 1972, sirvió para presentar las equipaciones que lucirá el equipo, donde el rojo será el tono predominante con una franja triangular en amarillo en uno de los lados superiores de la camiseta.