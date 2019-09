Nadal levanta su cuarta corona del US Open y se queda a un 'grande' de Federer

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal conquistó este domingo de madrugada el título del US Open, cuarto para su palmarés, gracias a una maratoniana victoria por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 contra el ruso Daniil Medvedev, y quedándose así a un solo entorchado del suizo Roger Federer en el listado histórico de vencedores del 'Grand Slam'.

Flushing Meadows vibró por enésima vez con Nadal, que aguantó los arreones de su adversario en el set inaugural y que luego se vio sorprendido por el aguante de su rival. Así, el de Manacor consiguió su título 'grande' número 19 y se situó a uno solo de los 20 que acumula el helvético en su estatus de jugador más laureado en dicha estadística.

Además, el balear se convirtió en el primer hombre que gana cinco 'grandes' una vez atravesada la barrera de los 30 años. En lo referente a Nueva York, a esta corona hay que sumarle las ganadas en 2010, 2013 y 2017. Y para mayor inri, repitió el guion del reciente Masters 1.000 de Montreal, donde había batido a Medvedev para salir campeón.

Que esta final podría ser diferente a esa del pasado 11 de agosto se atisbó por momentos en el primer parcial. El español, con problemas para jugar con primeros (47 %) y para conseguir ganadores, no dominó con tanta autoridad e incluso se vio por debajo en el electrónico del estadio Arthur Ashe después de ceder en su segundo turno de saque.

