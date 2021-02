Nadal: "No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero me he sentido mejor de la espalda"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal realizó un balance satisfactorio tras clasificarse a los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y pidió "no lanzar las campanas al vuelo", pero sí reconoció haberse sentido "mejor de la espalda" que durante sus primeros partidos en el Rod Laver Arena.

El de Manacor derrotó al británico Cameron Norrie (7-5, 6-2, 7-5) y sigue sin ceder un set en todo el torneo. Además, este sábado lo hizo con la "primera gran noticia" sobre su estado físico. "Hoy he tenido mi primera gran noticia en cuanto a mi espalda. Es el primer día en el que me he sentido mejor y sin duda ha sido decisivo para lo que pueda hacer o no en este torneo", dijo Nadal en declaraciones a Eurosport.

"En días anteriores me encontraba en unas circunstancias impensables incluso sin entrenar y me he dedicado a hacer estiramientos que me han venido bien y he podido competir hoy. No hay que lanzar las campanas al vuelo, pero es cierto que hoy me he sentido mejor. Ahora lo que toca es construir de nuevo lo que es mi mejor nivel. Los últimos 19 días han sido días muy complicados con una preparación que no es la ideal pero las mejorías me permiten tener opciones", añadió.

Preguntado por su capacidad al resto este sábado, tras ganar el 77% de los segundos saques de Norrie, el insular comentó que "cuando Norrie fallaba su primer saque" él se sentía "muy cómodo". "Sabía que podía restarle atrás o bien adelante y eso me beneficiaba. Durante el partido él empezó a tener un segundo servicio mucho más potente, pero he podido solventarlo bien. El partido quizás se complicó un poco más de lo que yo hubiese querido", aseguró.

"Por suerte he encontrado la manera de seguir adelante y en tres sets que es muy importante para mí a día de hoy. Para seguir bien hay que aceptar las cosas tal y como son y pretendo ir mejorando día a día. Ahora toca descansar y entrenar para jugar contra Fognini que será un partido muy importante", valoró Nadal.