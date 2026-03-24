Nadal: "No se le puede exigir más a Alcaraz"

Rafa Nadal durante su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Rafa Nadal ha asegurado que "no se le puede exigir más" a Carlos Alcaraz, que cayó en tercera ronda del ATP Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), y ha insistido en que no se puede "perder" la "perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace" el tenista murciano.

"Cuando uno viene a ganar el Abierto de Australia, tiene siete 'Grand Slams', es el número uno del mundo, ¿qué pasa, que va a ganar todos los partidos del año? No va a pasar. Creo que todos nos tenemos que agradecer a Carlos todo lo que está haciendo, está dando una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 o 25 años atrás. Últimamente, a lo mejor, nos hemos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace Carlos. No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido. No se le puede exigir más", señaló ante los medios de comunicación tras ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Además, restó importancia a la frustración del murciano en su derrota ante Sebastian Korda. "Creo que todo el mundo tiene derecho, por mucho éxito que tenga, a estar frustrado, a estar cansado. Creo que él hubiera preferido no exteriorizarlo, porque es innecesario exteriorizarlo, ya lo sientes y te lo aguantas. Cuando se haya visto, seguro que no le habrá gustado verse así, pero es entendible que todo el mundo tenga un día en el que las cosas no vayan bien y que esté más cansado de la cuenta. Es totalmente respetable y mucho más entendible desde uno a otro deportista", indicó.

El balear también se mostró "feliz" por la victoria de Martín Landaluce precisamente ante Korda y que le dio el pase a cuartos en Miami. "Había empezado el año con dificultades, había hecho una buena pretemporada, le he visto entrenar en la academia casi cada semana. Veo el esfuerzo que tiene detrás y estoy muy feliz por el torneo que está haciendo. Ha dado un paso muy importante a nivel tenístico, pero también a nivel de confianza personal", explicó.

"Acaba de ganar en cuartos de final de un Masters 1.000, no puedo estar más contento por él y también por su equipo. Ha dado un paso adelante. El partido no lo he podido ver hoy, pero el partido que jugó contra Khachanov fue de un nivel muy alto. Me pareció que estaba jugando muy bien, se estaba moviendo mejor de lo que lo venía haciendo últimamente y creo que estaba jugando con una gran determinación. Tiene unos golpes espectaculares y tiene que ir mejorando una serie de pequeñas cosas que le van a marcar la diferencia para el salto definitivo", continuó.

En otro orden de cosas, aseguró que es "un honor" ser investido doctor honoris causa de por la UPM. "Lo recibo con humildad, porque es un mundo que yo, desgraciadamente o por suerte, no tuve la oportunidad de poder vivir una experiencia, y también con responsabilidad", manifestó. "He tenido la suerte de que me he sentido muy reconocido y muy querido prácticamente en todos los lugares a los que he ido. En Madrid, mejor no me habéis podido tratar", añadió.

"Recibir un reconocimiento como este de un ámbito académico, tiene un significado especial y muy bonito. Lo estoy recibiendo de las personas que ayudan a las nuevas generaciones a formarse. En una faceta distinta a lo que yo me he dedicado durante toda mi vida. Por eso creo que es un reconocimiento especial, viniendo de donde viene y de quien viene", continuó.

Un reconocimiento tras el que hay "resiliencia, capacidad de superación, trabajo diario, disciplina y respeto". "Por mucho sea un deporte individual tienes que mantener el respeto por todas las personas que tienes alrededor. Lo principal es que el personaje que tu profesión genera no te termine comiendo lo que eres como persona. Yo he intentado que esto nunca sucediera, y creo que lo he conseguido. Siempre he mantenido mis orígenes bien arraigados a casa, a la familia, a los amigos, al equipo, y eso me ha permitido tener una vida feliz y real", expresó.

"Entendí que la vida profesional sería pasajera. Ha sido más larga de lo que hubiera podido soñar, sinceramente, pero sabía que era algo pasajero y que siempre volvería a lo que era mi futuro, volver a ser una persona normal y corriente, que es lo que me considero. En lo único en lo que no era normal era jugando al tenis", afirmó.

Por otra parte, Nadal reconoció que no echa de menos el tenis porque es "una etapa bien cerrada". "No creo que lo vaya a echar de menos al nivel que lo podía echar cuando estaba lesionado y seguía en activo. Sí que me gustaría jugar de manera un poquito más asidua de lo que lo he hecho este año y medio. Lo que es echar de menos, la verdad es que no. Quiero disfrutarlo como espectador y ya está", apuntó.

También insistió, como afirmó en el discurso de investidura, en que con el talento no es suficiente. "Nunca está de más recordarlo. El talento es una palabra, a mi modo de entender, muy ambigua. Hay muchos tipos de talento en este mundo y cada cual tiene su importancia. Muchas veces se confunde el talento con una cierta manera de hacer las cosas. Trabajar con poco talento te da, creo que, con mucho esfuerzo, la posibilidad de llegar a cumplir objetivos. Y creo que con talento y sin trabajo, diría que es imposible alcanzar ninguno", expuso.

Por último, recalcó que es importante "tener objetivos a corto, medio y largo plazo". "Intento ir consiguiendo los objetivos que me marco a nivel personal. Llevo solo un año y menos de seis meses retirado, o sea que sigo con este proceso de organización de mi vida, cada vez teniendo más claro las cosas que me gustan más, las cosas que me gustan menos y las cosas a las que quiero dedicar más y menos tiempo", concluyó.