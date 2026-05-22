Nadal es optimista con la recuperación de Carlos Alcaraz y recuerda que "áun tiene muchos años por delante"

Archivo - Rafael Nadal saluda a Carlos Alcaraz durante un entrenamiento para la Copa Davis de 2024 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

PARÍS 22 May. (dpa/EP) -

El extenista español Rafael Nadal, 22 veces campeón de 'Grand Slam', no está excesivamente preocupado por la lesión en la muñeca derecha que está sufriendo en la actualidad su compatriota Carlos Alcaraz, al que aconseja recuperarse bien porque "aún tiene muchos años por delante".

"Se puede recuperar la forma física al cien por cien y eso es muy importante para un jugador joven como él, que aún tiene muchos años por delante", señaló Nadal en una entrevista que publica este viernes el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'.

El 14 veces ganador de Roland Garros puso fin en 2024 a una carrera ilustre, aunque también marcada por las lesiones. "Sinceramente, hoy estoy mucho mejor, puedo disfrutar de la vida, y lo hago. Disfruto de la vida", dijo el exnúmero uno del mundo, que tiene claro que "la longevidad" de su carrera deportiva es "probablemente" de lo que más se siente orgulloso cuando echa la vista atrás.

Por otro lado, preguntado por el alemán Alexander Zverev, el balear cree que "tiene que creer en sí mismo" y que además "tiene que jugar a su máximo nivel para vencer a un jugador como Jannik (Sinner)". "Por supuesto que tiene talento", remarcó Nadal sobre Zverev, contra quien perdió claramente en su última participación en Roland Garros en 2024. "Sobre todo, necesita cuidarse mentalmente", añadió.

El exnúmero uno del mundo ha sido el protagonista de 'Rafa', un documental que la plataforma de 'streaming' Netflix estrenará el próximo 29 de mayo. "Tengo que admitir que no es fácil disfrutar de un documental sobre uno mismo, es más fácil para los espectadores. Uno tiende constantemente a reanalizar las cosas, a verlas desde una nueva perspectiva, muchos recuerdos resurgen", sentenció.