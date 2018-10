Nadal: "Es perfecto estar en cuartos y haber jugado diez veces mejor que en los últimos días"

Actualizado 04/06/2007 23:00:12 CET

El mallorquín Rafa Nadal se mostró muy "contento" por su victoria ante el australiano Lleyton Hewitt en el que considera fue su "mejor partido" de Ronald Garros, al tiempo que sabe que las semifinales contra su paisano Carlos Moyà serán muy especiales ante uno de sus "mejores amigos".

"Es perfecto estar en cuartos y haber jugado diez veces mejor que en los últimos días", destacó Nadal, que, pese a todo aseguró que el partido contra el australiano había sido "duro, especialmente en el tercer set".

"Empezó a servir mejor y cuando se llega el 'tie-break' no sabes qué pasaría si lo pierdes, porque él podría haber cogido confianza", expresó, develando que ahora se siente mucho mejor que semanas atrás: "Estoy a un buen nivel, estaba jugando para no perder y ahora juego para ganar".

Respecto al partido ante Moyà, cree que lo más "positivo" es que asegura un semifinalista español, aunque reconoce que le habría gustado que el duelo fuera más adelante. "Estoy muy contento por él, porque está jugando muy bien, está volviendo a las primeras posiciones y es una alegría que estuviera en las semifinales de Hamburgo y ahora en cuartos, que espero que aquí termine", confió con una sonrisa.

Asegura no tener ídolos, pero sí destaca que "tener un jugador como él en Mallorca fue muy importante". "He entrenado muchas veces con él y me ayudó mucho", expresa.

"SERÁ UN RIVAL, PERO 5 MINUTOS ANTES Y 5 DESPUÉS, UN AMIGO"

Sin embargo, tendrá que "olvidar por un momento" su gran relación: "Somos muy amigos, pero estamos luchando por las semifinales y no es una broma. Vamos a jugar lo mejor posible, siembre con respeto. Será un partido bonito".

"En pista será un rival, pero cinco minutos antes y cinco después, un amigo. Es una de las personas en las que confío, pero en un partido tienes que jugar al cien por cien y no pensar en otra cosa", sentencia.

Por otra parte, sigue sin querer pensar en la hipotética final ante Federer. "Somos dos de los ocho, pero no quiero pensar más allá, espero poder jugar la final, sea contra Federer o con otro", deseó.