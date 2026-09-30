Nagami presenta el trofeo del Rafa Nadal Academy Slam con el característico toro de Nadal como protagonista. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nagami, empresa española de Arquitectura y Diseño reconocida internacionalmente por su liderazgo en la impresión 3D a gran escala, ha presentado este miércoles el diseño del trofeo del torneo Rafa Nadal Academy Slam, que celebrará el 10º aniversario de la Rafa Nadal Academy y en el que Rafa Nadal cogerá una raqueta en público por primera vez desde su retirada del tenis profesional.

Para acompañar este momento único, la Academia ha querido confiar en Nagami para crear una pieza especialmente concebida para la ocasión, poniendo en valor la conexión entre excelencia deportiva, innovación y compromiso con el medio ambiente.

El diseño del trofeo creado especialmente para el 10º aniversario de la Rafa Nadal Academy nace de la unión de dos iconos: el tenis y el característico toro que identifica a Rafa Nadal. Su forma describe una transición desde una base octogonal, que recuerda al puño de una raqueta, hasta el 'bull', el logo de Rafa Nadal, en la parte superior.

La pieza interpreta estos elementos desde una perspectiva contemporánea, trasladando la fuerza, precisión y excelencia asociadas al deporte de élite al lenguaje del diseño y la fabricación digital. El resultado es una pieza que representa la unión entre excelencia deportiva, economía circular e innovación industrial española, convirtiendo un material que en otro contexto sería considerado residuo en un objeto de valor, significado y belleza.

Nagami desarrolla proyectos y piezas de diseño mediante tecnología de impresión 3D robótica de gran escala utilizando plásticos reciclados. Esta apuesta por la economía circular y la protección de nuestros ecosistemas constituye uno de los puntos de conexión entre Nagami y Rafa Nadal Academy, ambos comprometidos con la necesidad de proteger nuestro entorno y generar un impacto positivo a través de sus respectivos ámbitos. Bajo su filosofía 'From Waste to Beauty', Nagami transforma residuos en piezas de diseño que combinan creatividad, innovación tecnológica y responsabilidad medioambiental.