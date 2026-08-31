Novak Djokovic cae eliminado en primera ronda del US Open

El tenista serbio Novak Djokovic en su partido de primera ronda del US Open ante Mariano Navone. - Europa Press/Contacto/Mathias Schulz

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic ha caído eliminado este domingo en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras perder en cinco sets ante el argentino Mariano Navone (7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1) en cuatro horas y 40 minutos de partido, en las que el 24 veces ganador de un 'grande' acabó exhausto físicamente, llegando a vomitar en varias ocasiones.

Por primera vez desde el Abierto de Australia de 2026, Novak Djokovic no es capaz de superar su debut en un Grand Slam. El tenista serbio pasó un calvario sobre la Arthur Ashe en la primera ronda del US Open, en la que cayó derrotado por el argentino Navone. 'Nole' sufrió en lo físico durante el encuentro, llegando a vomitar en varias ocasiones y tuvo que contener las lágrimas en el quinto y definitivo set.

El arranque de partido no hacía prever lo que acabaría ocurriendo. La puesta en escena de Djokovic sería solvente, con un 'break' a favor nada más comenzar el partido (4-1). Sin embargo, la falta de finura en su juego, evidenciada en el número de errores no forzados --17 en el set--, permitieron a Navone conseguir quebrar el saque de su rival y mandar la manga al 'tie break'. Ahí, en una muerte súbita marcada por la falta de solvencia en los saques, el argentino se llevaría el set (7-5).

Le tocaba reaccionar a Djokovic si no quería que el partido se complicara aun más, y la reacción del cuatro veces ganador del US Open llegó. El serbio ajustó su saque y disminuyó la cantidad de errores no forzados, lo que le bastó para, con un 'break' en cada uno de los dos siguientes sets, remontar el partido (7-5, 6-4) y colocarse por delante en el marcador.

Pero el estado físico del ex número uno del mundo no era óptimo, lo que daba opciones para que Navone consiguiera la victoria más importante de su carrera. Djokovic, que vomitó en varias ocasiones, tuvo que ser atendido por problemas en su espalda, y el argentino no desaprovechó su oportunidad. En los últimos dos sets del partido, Navone pasó por encima de un impotente Novak Djokovic, que sólo pudo sumar tres juegos para marcharse eliminado del US Open por dos contundentes sets (6-2, 6-1).

Tras el partido, 'Nole' confesó tuvo "una sensación horrible" y que detestó estar sobre la pista, llegando a estar al borde de las lágrimas. "Sufrí durante todo el partido, desde el cuarto juego, pero no quiero restarle mérito a la victoria de Navone. Es un buen chico, un luchador. Pero no lo disfruté", confesó el tenista de Belgrado, que hasta ahora había superado al menos las dos primeras rondas en todas sus participaciones en el US Open.

"Creo que era obvio que me sentía fatal en la pista. Los vómitos y las arcadas es algo que, por desgracia, he estado arrastrando prácticamente en todos los partidos de este año. Es un problema grave. Todo mi cuerpo empieza a fallar, básicamente con calambres y dolor. ¿Se puede solucionar el problema? No lo sé. Lo estoy intentando", zanjó.