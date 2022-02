Novak Djokovic: "Tener al menos la comprensión de mis compañeros es muy importante para mí"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró contento por poder volver a jugar un partido tras la polémica suscitada por su prohibición a que participase en el Abierto de Australia y reconoció que para él es "muy importante tener al menos la comprensión" de sus compañeros de circuito, al tiempo que volvió a felicitar a Rafa Nadal por un triunfo en Melbourne al que no le quiso "quitar mérito".

"La acogida del público fue excelente. Hizo que mi corazón ardiese. Con todo lo que pasó, no sabía cómo iba a ser para mí en la pista y cómo me iba a sentir. Traté de usar mi experiencia y estoy muy contento con la forma en que me las arreglé para calmar los nervios", indicó en declaraciones recogidas por la web del diario 'L'Equipe'.

Además, apuntó que tuvo "algunas conversaciones" con otros compañeros del circuito y que "la mayoría" se mostraron "muy amables" y le aseguraron que era "bueno" que estuviese de vuelta. "Estoy muy agradecido porque tener, si no el apoyo, al menos la comprensión de mis compañeros es muy importante para mí porque son las personas que veo a veces más que mi familia", subrayó.

Djokovic remarcó que trabaja con sus equipos de relaciones pública el manejar de la forma más adecuada una "situación que ha ido más allá del deporte". "Por supuesto, no ha habido muchos artículos positivos durante el último mes, pero desde mi entrevista con la BBC, creo que las cosas pueden estar cambiando un poco, ojalá, aunque entiendo que todavía hay muchas especulaciones y preguntas", indicó.

"Dije lo que necesitaba decir. Siempre he sido una persona muy abierta y transparente, y estoy abierto a responder cualquier pregunta. Espero que las cosas cambien de manera positiva para mí", añadió el número uno del mundo.

Finalmente, reiteró su felicitación al español Rafa Nadal por su victoria en el Abierto de Australia y "el increíble luchador que es". "Ya lo dijo él, sin duda es una de las mayores victorias de su vida, en estas circunstancias, volviendo de una lesión. Le tengo un respeto enorme, no quiero quitarle nada de mérito a su victoria", sentenció.