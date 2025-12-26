Paula Badosa: "Este año me cambió, no fue fácil, pero fue necesario"

Archivo - La tenista española Paula Badosa durante un partido - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La tenista española Paula Badosa no esconde que este 2025 que está a punto de acabar y donde los problemas físicos la volvieron a lastrar durante gran parte de la temporada, "no fue fácil", pero que fue "necesario", sobre todo porque ha provocado en ella un cambio, remarcando que "cada decepción" le hizo "más fuerte".
"Este año me cambió. Pasaron muchas cosas que me marcaron el corazón: personas que fallaron, promesas que no se cumplieron y momentos que dolieron más de lo que imaginé. Pero también llegaron personas maravillosas, de esas que aparecen para recordarte que aún hay luz, apoyo sincero y amor real", señala Badosa en un post en su cuenta oficial de 'Instagram'.
La catalana recuerda que "cada caída" le enseñó "algo". "Cada decepción me hizo más fuerte y cada momento vivido dejó una huella. Aprendí a soltar sin rencor, a agradecer lo bueno y a seguir adelante incluso cuando no tenía fuerzas", añade.
"Sobre todo, aprendí que lo más importante es saber quién eres, mantenerte fiel a ti mismo y caminar con el corazón limpio. Aprendí a dar amor sin esperar nada a cambio, porque cuando amas desde la verdad, ya estás ganando. Hoy puedo decir que crecí. Que aprendí de cada experiencia, de cada lágrima y de cada sonrisa. Sigo aprendiendo todos los días, sanando poco a poco y convirtiéndome en una mejor versión de mí", prosigue la tenista.
Finalmente, Paula Badosa tiene claro que "este año no fue fácil, pero fue necesario". "Y por eso siempre tendrá un lugar especial en mi vida. A ver qué depara este 2026... Feliz Navidad y Año Nuevo a todos", sentencia la jugadora española.