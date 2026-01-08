Paula Badosa se despide de Brisbane ante Rybakina

La tenista española Paula Badosa golpea una bola durante el torneo de Brisbane - Darren England/AAP/dpa

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa puso fin este jueves a su andadura en el torneo de Brisbane (Australia), puntuable para la WTA y que se disputa en pista dura, tras caer claramente ante la kazaja Elena Rybakina en dos sets por 6-3, 6-2 en hora y media.

La catalana, que había vuelto hace unos días a jugar un partido oficial por primera vez en tres meses, no pudo sorprender a la número cinco del ranking mundial, que la derrotó por cuarta vez consecutiva, y se quedó sin avanzar a los cuartos de final en su preparación para el Abierto de Australia, donde defiende las semifinales del año pasado.

El comienzo de Badosa, sin embargo, fue prometedor, con un 'break' tempranero que le dio ventaja en el marcador, efímera porque Rybakina replicó a continuación. La kazaja salvó posteriormente otra bola de rotura y a partir de ahí declinó el partido hacia su lado con siete juegos consecutivos.

De este modo, la tercera cabeza de serie en Brisbane cerró el primer set con comodidad y encarriló fácilmente el segundo. La española pudo recuperar opciones, pero no aprovechó su única oportunidad al resto de la manga y Rybakina selló sin problemas su pase entre las ocho mejores del torneo.