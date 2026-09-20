Pedro Martínez y Jaume Munar sacan el billete de España para la Final 8 de la Copa Davis

Archivo - Pedro Martínez y Jaume Munar, durante un partido. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcireño Pedro Martínez y el balear Jaume Munar han metido a la selección española masculina de tenis en la Final 8 de la Copa Davis, que se jugará en Bolonia, tras vencer este domingo por 6-0 y 6-3 a Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el encuentro de dobles de su eliminatoria a domicilio contra Chile, resuelta ya por 0-3.

Sobre la tierra batida en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago, la compenetración de Martínez y Munar fue clara en el primer set, como quedó claro endosándoles un rosco a la pareja local. El siguiente set iba calcado hasta el sexto juego, donde los españoles malgastaron al resto una bola de partido y luego encajaron un 'break'.

A continuación, restando volvieron a tener un 30-40 para certificar la victoria y ahí ni les llegó el premio, pero ya sí en el noveno juego en un 40-30 con saque propio. Tras las victorias previas de Dani Mérida y de Rafa Jódar en los primeros duelos individuales, este nuevo triunfo abrochó para España una eliminatoria jugada al mejor de cinco puntos.