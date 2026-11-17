El nuevo NX en las Nitto ATP Finals (Turín) - LEXUS

Lexus es Socio Platino y Socio Oficial de Automoción de las Nitto ATP Finalsmpor cuarto año consecutivo

TURÍN (ITALIA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Precisión, pasión, mejora continua y atención al detalle son los "valores compartidos" entre el fabricante japonés de coches Lexus y el tenis, según la firma nipona, que afianza su apuesta por este deporte con su presencia en las Nitto ATP Finals, que se están celebrando en Turín (Italia) hasta el próximo 22 de noviembre.

El director de Marketing de Lexus Europa, Aurelio García, fue el encargado de desgranar esos puntos de conexión entre la disciplina deportiva y la firma, coincidiendo con la presentación del nuevo NX en el marco del torneo.

Lexus es Socio Platino y Socio Oficial de Automoción de las Nitto ATP Finals por cuarto año consecutivo, una cita que pone "el broche de oro a la temporada del tenis profesional masculino" y que ha sido elegida por la firma para incidir en su apuesta por este deporte y para poner a la nueva versión del NX en el centro de atención.

"La precisión es fundamental tanto para la marca Lexus como para el tenis, sobre todo en el de mayor nivel; también la pasión lo es, tanto para el tenista como para el público, y nosotros la queremos traer siempre a nuestra marca", dijo García.

Para ensalzar el cuidado de los detalles, otra característica común, ha hecho pública una conversación con el tenista Jannik Sinner en la que éste reflexionó sobre cómo logró seguir progresando incluso cuando ya había alcanzado los primeros puestos de la clasificación. "Mejoró los pequeños detalles de cómo jugaba", ensalzó.

Se trata, según contó, de una filosofía que la compañía nipona traslada al desarrollo de sus vehículos, cuidar cada detalle para conseguir que el resultado final ofrezca una experiencia global más completa.

El responsable de Lexus volvió a recordar a otro número uno, en este caso a Rafa Nadal, para defender que "cada punto cuenta" en alusión a cómo la marca concibe vehículos como este SUV y cuida sus detalles para que "el producto final sea el mejor posible".

El nuevo NX se expone por primera vez en la pista principal del torneo y también en la Plaza Fan Village en Piazzale Grande Torino, al lado de Inalpi Arena, ampliando su visibilidad más allá del torneo italiano, con el que se cierra la temporada y que cuenta con los ocho mejores jugadores individuales y equipos de dobles del año.

El NX ha sido hasta ahora el coche más exitoso de la marca, artífice del 30% de las ventas de la compañía. Esta nueva versión "mantiene la esencia del coche y de lo que funcionaba bien en la anterior generación" al tiempo que mejora diseño, tecnología, comportamiento dinámico, electrificación y seguridad con el objetivo de elevar el confort y la experiencia de conducción.

Lexus ha sido Socio Platino y Socio Oficial de automoción del ATP Tour y de las Nitto ATP Finals desde 2023 y prevé serlo al menos hasta 2028. Proporciona una flota de vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos para el transporte de jugadores, oficiales e invitados VIP durante la competición.

Este año, Lexus también se ha convertido en el nuevo Socio Oficial del exclusivo Club ATP Número uno, que celebra a todos los jugadores que han alcanzado el puesto número 1 mundial en el Ranking PIF de la ATP.

Por parte de la ATP, su CEO, Eno Polo, incidió en que las Nitto ATP Finals son "la cima de la temporada" y mostró el "orgullo" de tener a Lexus en la capital del Piamonte.

"Nuestra asociación se basa en un compromiso compartido con la excelencia y en crear experiencias increíbles para los aficionados. Es genial ver a Lexus aprovechando el escenario de las Finales para presentar el nuevo NX en Europa y expandir su colaboración a través del ATP Número 1 Club, celebrando uno de los logros más grandes en nuestro deporte", concluyó.