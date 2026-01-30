De la Puente: "Sigo sin creerlo, a veces cuando las cosas cuestan es fácil rendirse"

Archivo - Martín de la Puente durante un partido - RFET - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente se mostró "muy feliz" tras clasificarse este viernes para su primera final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y reconoció que seguía "sin creerlo" y que "es fácil rendirse cuando las cosas cuestan".

"Sinceramente, sigo sin creerlo. Estoy muy feliz porque muchas veces cuando las cosas cuestan o no van bien, pues es fácil rendirse, es fácil quedarse, es fácil pensar que no es para ti. Y la verdad es que, personalmente, hice un esfuerzo muy grande", celebró De la Puente en declaraciones a 'Eurosport' tras ganar al británico Alfie Hewett por un doble 6-4.

El gallego, número tres del mundo, recordó que "hay que creer cuando no se ve y cuando las cosas están difíciles". "Yo creo que eso es lo bonito del deporte. Estoy orgulloso de mi trabajo, agradecido a todos los me han ayudado un montón y muy feliz por este partido y por esta victoria", confesó.