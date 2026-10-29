Quevedo se mete en los cuartos de final de Guangzhou

Archivo - La tenista española Kaitlin Quevedo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo se ha metido este jueves en los cuartos de final del torneo de Guangzhou, de categoría WTA 250 y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en dos sets a la húngara Anna Bondar (7-5, 6-3) tras una hora y 50 minutos, en un partido en el que la española estuvo especialmente eficaz con su saque.

Kaitlin Quevedo disputará los cuartos de final del WTA 250 de Guangzhou tras ganar por la vía rápida a Bondar. La española se mostró superior a su rival, sobre todo en los tramos finales de cada set, para llevarse el encuentro. En la primera manga, ambas tenistas se mostraron seguras con sus servicios, manteniéndolos hasta el final y teniendo que levantar solo tres bolas de rotura --dos Bondar y una Quevedo--. Pero con 5-5, la española sumaría dos juegos seguidos para cerrar el set.

En el segundo parcial, la reacción de la húngara llegaría con un 'break' en el primer juego. Una ventaja que 2-0 que estuvo muy cerca de ampliar con otra rotura en el tercer juego, pero en esta ocasión Quevedo fue capaz de dar la vuelta a un 0-40 en contra. Un juego que aportó confianza en el juego a la natural de Florida, que con cuatro juegos consecutivos --dos al resto-- finiquitaría su pase a los cuartos de final. Allí, le espera la suiza Jil Teichmann.