La racha de Alcaraz tropieza con Medvedev en semifinales de Indian Wells

Carlos Alcaraz, Indian Wells - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz perdió (6-3, 7-6(3)) contra el ruso Daniil Medvedev este sábado por primera en lo que va de 2026 y se quedó sin final en el torneo ATP Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde esperaba el italiano Jannik Sinner.

Después de 16 partidos seguidos ganando, los títulos del Abierto de Australia y torneo de Doha, Alcaraz vio frenada su racha por un Medvedev con cuentas pendientes contra el español y también en bueno momento. El ruso, que perdió las finales de 2023 y 2024 contra el murciano, volvió a la lucha por el título en la cita californiana.

El de El Palmar no tuvo el mejor inicio, cometió 30 errores no forzados en total, y tardó en encontrar su nivel. Después, la reacción del español no intimidó a un Medvedev que salvó dos bolas que tuvo Alcaraz para forzar el tercer set y, en el 'tie-break' del segundo, protagonizó el primer tropiezo del número uno del mundo.

El reciente campeón en Dubái contó con un saque contundente y una derecha no menos agresiva para ir sumando y, en el cuarto juego, lograr el 'break' que le daría el primer set. Alcaraz terminó la manga subiendo el nivel y, en el segundo acto, fue a por la remontada rompiendo a su rival con el 1-3. Sin embargo, Medvedev recuperó el 'break' de inmediato y aguantó los ataques.

El número uno fue agresivo al resto, pero el servicio sacó al ruso de más de un problema, sobre todo con las dos bolas de set en el décimo juego. A Alcaraz le quedó la opción de la muerte súbita para alargarlo, pero ahí fue mejor el ruso, amasando una renta imposible incluso para el murciano, el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', frenado ante otra final.

En la primera 'semi' en el desierto californiano, Sinner superó con autoridad (6-2, 6-4) a Alexander Zverev para alcanzar su primera final en Indian Wells. El italiano, que no tendrá el primer clásico del año contra Alcaraz tras jugar seis en 2025, remontó un 1-3 en el segundo set y volvió a desquiciar al alemán, en su sexto triunfo seguido en un cara a cara que domina ya por 7-4.