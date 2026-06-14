Rafa Jódar: "No he jugado mucho en hierba, pero creo que puedo rendir bien"

Rafael Jódar, Roland Garros - Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) - El tenista español Rafael Jódar confesó que no ha jugado "mucho en hierba", pero se mostró confiado en que puede "rendir bien" y seguir rompiendo techos en su primera temporada profesional en el Circuito de la ATP, de cara al torneo de Queen's (Londres).

"No he jugado mucho en hierba, pero creo que es una superficie en la que puedo rendir bien", declaró Jódar a ATP Media este domingo, antes de su debut en césped. "Esta semana me estoy adaptando con los entrenamientos. Tienes un mes para jugar en esta superficie, y si no participas en los torneos ATP, nunca jugarás en ella", añadió, de cara a su debut el martes contra el peruano Ignacio Buse.

"Vine a Londres antes para tener más días para entrenar. Estoy disfrutando de Londres. Es una ciudad preciosa. Jugar aquí en Queen's por primera vez significa mucho para mí. Estoy muy contento con cómo está yendo la transición de la tierra batida a la hierba", añadió un Jódar que tendrá que adaptarse a la hierba.

El número 23 del mundo, cuando empezó el año como número 600, cerró la gira sobre tierra con el primer título de su carrera, en Marrakech, y los cuartos de final en Madrid, Roma y Roland Garros. En hierba, Jódar alcanzó los cuartos de final en el torneo junior de Wimbledon y se adjudicó un título ITF Junior sobre hierba en 2024.

El madrileño sigue acompañado de su padre. "Es genial tenerlo en el palco y conmigo todos los días. Estoy muy agradecido de que pueda viajar conmigo cada semana. Siempre ha estado conmigo desde que era niño. Me ha enseñado los valores que una persona necesita en la vida, tanto dentro como fuera de la cancha", terminó.