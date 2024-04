Rafa Nadal jugará el Godó

El tenista español Rafa Nadal, en rueda de prensa. - Eric Renom/LaPresse via ZUMA Pre / DPA

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal disputará finalmente el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, un torneo que se disputa sobre tierra batida y de categoría ATP 500, después de completar una última semana "positiva" de entrenamientos.

"He podido venir aquí, un poco de decisión de último momento. La verdad es que no había venido antes porque tampoco sabía muy bien si iba a jugar o no. Pero, dentro de lo que cabe, la semana ha sido positiva de entrenamientos y mañana voy a estar en pista", anunció en la rueda de prensa previa al inicio del torneo.

El campeón de 22 'grandes' regresará a las pistas en un torneo que ha conquistado 12 veces y que le haría debutar este martes contra el italiano Flavio Cobolli. El mallorquín entró en el torneo con ránking protegido, pisando de nuevo tierra batida dos años después, por las lesiones. En 2024 solo ha disputado un torneo, el de Brisbane en enero.