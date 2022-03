Rafa Nadal: "Tenía dolor y problemas para respirar"

LOS ANGELES (ESTADOS UNIDOS), 21 Mar. (STATS Perform/dpa/EP) -

El tenista español Rafa Nadal confesó que tenía "dolor y problemas para respirar" durante la final del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) que terminó perdiendo ante el estadounidense Taylor Fritz.

"Sinceramente, tenía dolor. Tenía problemas para respirar. No sé si es algo en la costilla, todavía no lo sé. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja dentro todo el tiempo y me mareo un poco porque es doloroso", indicó Nadal tras el encuentro en rueda de prensa, subrayando que este dolor le limitó "mucho". "No es solo dolor, no me siento muy bien porque me afecta la respiración", puntualizó.

Además, el jugador balear lamentó su derrota en la final, la primera de toda la temporada, porque su ilusión era "hacerlo perfecto antes de la gira de tierra batida", pero reconoció que su racha invicta había sido "muy, muy bonita".

"Sinceramente, estoy triste por la forma en que no pude competir. Es difícil tener estos sentimientos... pero en la final es algo muy, muy feo. En el deporte no se trata de hablar del pasado, hay que hablar sobre hoy y hoy es un día difícil para mí, afirmó.

De todos modos, el campeón de 21 'grandes' elogió a su rival. "Victorias como las de hoy ayudan. Jugó bien, hizo algunos grandes partidos durante esta semana, especialmente en las semifinales (ante el ruso Andrey Rublev) y todo el crédito para él por esta victoria que, para mí, es mucho más grande que la de esta final porque tenía un rival mucho más duro", comentó.

"Ya jugó grandes partidos en Australia, este año si no me equivoco, contra Tsitsipas. Es obvio que está mejorando y con esta victoria, es un gran comienzo de temporada para él. Tendrá la oportunidad de estar muy cerca, si no entre los 10 primeros, muy pronto", sentenció sobre Fritz.