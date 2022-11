Rafa Nadal: "Ya no lucho por ser el número uno del mundo"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal dejó claro una vez más que no tiene como objetivo "ser el número uno del mundo" sino que se centra en "ser competitivo en cada torneo" que disputa como el Masters 1.000 de París-Bercy, que se juega en una superficie 'indoor' que le resultará "más difícil" tras otro parón de más de un mes sin competir.

"Para ser claro, no estoy mirando al número uno, es un objetivo que te interesa, pero ya no lucho por serlo, no lo he hecho en el pasado. He logrado este objetivo varias veces durante mi carrera, lo cual me enorgullece, pero como digo muchas veces, estoy en una etapa de mi carrera en la que sólo lucho por ser competitivo en cada torneo que juego", señaló Nadal ante los medios este martes antes de su debut en el torneo parisino.

El de Manacor se mostró "orgulloso" de su positivo 2022, en el que ha logrado "muchas cosas buenas" tanto a nivel deportivo como personal. "Mantener la pasión, el amor por el juego y el espíritu de lucha todos los días y en cada entrenamiento, es motivo de orgullo. Espero divertirme tanto en los dos últimos torneos de la temporada", deseó.

El balear está "feliz" de su regreso al circuito tras otro parón en su temporada y que le ha impedido jugar en las últimas cinco semanas ya que su último partido fue el doble junto al suizo Roger Federer en la Copa Laver y el último a nivel individual, los octavos de final del US Open ante el estadounidense Francis Tiafoe. Además, en este caso vuelve "con un enfoque diferente al habitual" al haber sido padre recientemente.

"Dejas a tu hijo en casa y sin poder verlo después de dos o tres semanas, cuando todavía apenas nos conocemos, y ya lo extrañas, es una nueva experiencia, pero todos los cambios son difíciles en la vida, aunque ahora tenemos la suerte de que con la tecnología puedes hacer videollamadas y es algo que ayuda mucho", confesó.

Ahora, desconoce cómo reaccionará "en competición" tras otro tiempo parado. "Es fácil saber cómo te puedes sentir después de varios torneos seguidos, pero cuando regresas después de un largo período sin competir, es difícil saber cómo te vas a comportar y cómo va a responder tu cuerpo", apuntó.

"El nivel del circuito es diferente a la cantidad de entrenamiento que puedo acumular en casa. Es cierto que este año ha sido increíble en cuanto a resultados, pero al mismo tiempo ha sido duro en cuanto a lesiones. Estoy feliz de estar aquí para dar lo mejor de mí y aceptar las cosas como vienen", añadió el número dos del mundo.

Nadal afronta un Masters 1.000 que no se le ha dado demasiado bien y en una superficie donde suele sufrir. "Si no juego bien, es difícil, si no imposible, especialmente en este tipo de superficie, porque hay que tener confianza, agresividad o sacar bien. Jugar en este tipo de superficie después de un largo descanso es lo más difícil para mí, pero he mejorado mucho mi tenis en estas superficies en los últimos años, así que por qué no jugar bien", sentenció.