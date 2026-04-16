Roberto Bautista se retirará a final de esta temporada 2026

Archivo - Roberto Bautista celebra su punto en la final de la Copa Davis de 2019 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El veterano tenista español Roberto Bautista Agut confirmó este jueves que dejará las pistas una vez que termine esta temporada 2026, poniendo fin a una carrera en la que se codeó con los mejores y con, hasta el momento, un total de 12 títulos y una Copa Davis con España.

El castellonense dio a conocer este próximo adiós coincidiendo su 38 cumpleaños del pasado martes y con el que cerrará un ciclo de 21 años en el circuito profesional, "toda una vida dedicada al tenis" y "marcada por el esfuerzo diario, la constancia silenciosa y una pasión inquebrantable por competir", según indicaron desde su departamento de prensa, que recalcó que el española dejará "un estilo personal, donde su compromiso, humildad y perseverancia han sido sus señas de identidad".

"He vivido mi sueño durante muchos años y he dado todo lo que tenía en cada entrenamiento y en cada partido, y ahora ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar de cada torneo de forma diferente y de cerrar esta etapa con mucha gratitud a todo lo que me ha dado el tenis", señaló Bautista.

El de Castellón tiene claro que ahora quiere "vivir hasta el último punto este año". "Quiero sentir y agradecer todo el apoyo de la gente y competir una vez más en todos los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz", confesó.

Roberto Bautista, que comenzó a jugar al tenis cuando apenas tenía cinco años, es el actual número 93 del ranking mundial, aunque llegó a ser el nueve en el año 2019 y fue asiduo del 'Top 30' hasta el 2023. El castellonense lleva hasta el momento 12 títulos conquistados, además en todas las superficies, siendo el último en la pista dura cubierta de Amberes en 2024.

Además, en los 'Grand Slam', llegó a ser semifinalista en al hierba de Wimbledon en 2019 y cuartofinalista en el Abierto de Australia de ese mismo año, especial porque también conquistó la Copa Davis en Madrid, de una forma muy emotivo porque conoció el fallecimiento de su padre durante el torneo y pese a ello regresó para jugar, y ganar, su punto en la final ante Canadá frente a Felix Auger-Aliassime.

"Durante este recorrido, Bautista se ha ganado el respeto de la afición y del circuito por su forma de entender el tenis y la vida: sin atajos, sin ruido, construyendo cada paso desde el trabajo y la convicción. Hoy no es un adiós, sino el inicio de una despedida. La de un jugador que hizo del trabajo su identidad, del respeto su bandera y que se lleva una pequeña parte de la infinita huella del tenis español", sentenciaron desde su departamento de prensa, que confirmó que "en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre su calendario y los actos especiales previstos durante esta última temporada".