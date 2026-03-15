Sabalenka se desquita en Indian Wells con su primer título

Aryna Sabalenka, Indian Wells - Europa Press/Contacto/Charles Baus

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka remontó (3-6, 6-3, 7-6(6)) a la kazaja Elena Rybakina para conquistar el torneo WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) por primera vez en su tercera final.

La número uno del mundo se impuso este domingo a la número dos en una emocionante lucha por el título en la que Rybakina tuvo bola de campeonato en el agónico 'tie-break' del tercer set que lo decidió todo. Sabalenka se desquitó en el desierto californiano tras las finales perdidas de 2023, precisamente contra la kazaja, y 2025, y alzó el 23º título de su carrera.

Sabalenka, campeona ya en 2026 en Birsbane al inicio de la temporada, ajustó cuentas además con una Rybakina que la tenía tomada la medida, victoriosa la kazaja en las cuatro finales anteriores que se vieron las caras, incluidas las Finales WTA del año pasado y el vigente Abierto de Australia.

La bielorrusa amagó con otro derrumbe después de perder el primer set y también empezar el segundo cediendo su saque. Sin embargo, la número uno firmó cuatro juegos seguidos y caminó firme a forzar el tercer parcial, donde fue más agresiva y gozó de más opciones de 'break'. Al final, fue uno para cada tenista, con lo que la muerte súbita decidió un título bien caro y emocionante.