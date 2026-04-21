Sabalenka: "Odio la derrota, nunca lo olvido y por eso siempre intento dar mi mejor versión"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka atendiendo a los medios de comunicación en el Mutua Madrid Open. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha comentado que odia la derrota y que por eso es un sentimiento que "nunca" olvida, ya que le ayuda a dar su "mejor versión" y ha confesado que el principal factor que le hace tener tan buenos resultados en Madrid es la conexión con "la gente y la comida".

"Nunca olvido el sentimiento de la derrota. Me duele ese sentimiento, lo odio. Nunca lo olvido y por eso siempre intento salir y dar mi mejor versión, porque no quiero lidiar con esa situación de perder. Pero sé que es un deporte y cualquier cosa puede suceder. Tienes que esperar lo mejor y estar listo para lo peor. Creo que ganar me lleva a ganar más", explicó la vigente campeona del torneo a los medios de comunicación antes de su debut en el Mutua Madrid Open.

Sabalenka afirmó que el principal factor que le hace tener tan buenos resultados en Madrid es "la gente". "Conecta conmigo y me apoya mucho aquí. Siempre estoy emocionada de volver a Madrid, de sentir la atmósfera del estadio. Y luego, la comida es increíble. Eso es todo lo que me importa, el apoyo y la comida", resaltó.

La bielorrusa llega a la capital española después de no jugar el torneo de Stuttgart, una decisión que forma parte de un plan para "descongestionar el calendario" para estar en mejor estado físico para mostrar su mejor tenis. "Esta temporada mi físico ha estado peor, y he tenido que tomar un poco de descanso para recuperarme, y hacer lo correcto para mi cuerpo. Que muestre mi mejor tenis cada vez que compito significa mucho", indicó.

"La salud mental es muy importante y he estado trabajando con psicólogos. He descubierto durante los años que es muy importante rodearte de gente con la que te sientes cómodo, protegido y libre de decir lo que quieras. También es importante fuera de la vida del tenis, hacer cosas que te brinden alegría porque hay mucha presión, expectativas y cosas con las que lidiar", reflexionó sobre la mejor forma de lidiar con la presión.

La número uno del mundo deseó "lo mejor" a su amiga Paula Badosa. "Sabe que siempre estoy ahí para ella. Vamos a ir a comer y vamos a hablar más en los próximos días. Siempre intento ayudarla tanto como puedo y darle consejos, pero a veces también le doy un poco de espacio. Ella sabe que cuando me pide algo estoy ahí para ella. Espero que vuelva a la cima, porque ahí es donde ella pertenece", dijo.

Por último, habló de la importancia de evolucionar su tenis, algo que "no es fácil acometer", para conseguir mantenerse en la cima. "Si no cambias la gente va a aprender tus debilidades. Es la forma de mejorar, la forma de mantenerse en lo más alto del juego, de siempre intentar mejorar un poco, perfeccionar tus armas y esconder tus debilidades. Estoy abierta a cambios porque sé la gran ventaja que pueden ofrecer", concluyó.