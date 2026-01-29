Sabalenka y Rybakina lucharán por el título en Australia

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se ha metido en la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse cómodamente en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina (6-2, 6-3), y su rival por el título será la kazaja Elena Rybakina, que superó también en dos sets a la estadounidense Jessica Pegula (6-3, 7-6(7)), reeditando la final de 2023.

Aryna Sabalenka ha cumplido con las expectativas y disputará el próximo sábado su cuarta final consecutiva en Melbourne. La bielorrusa demostró su superioridad en la semifinal ante la ucraniana Svitolina, a la que venció en apenas una hora y 20 minutos de juego. Otra victoria en dos sets que es la undécima de un año 2026 en el que aun no sabe lo que es perder un parcial.

Ante Svitolina, el saque de Sabalenka funcionó a la perfección, sobre todo en el primer set, así como sus ataques, gracias a los que consiguió 19 golpes ganadores por sólo nueve errores no forzados. Así, la primera manga se la llevaría por un contundente 6-2, gracias a dos 'break' en el segundo y cuarto turno de saque.

Una superioridad que mantuvo en la segunda manga, pese a que lo arrancó cediendo su único saque en el partido. Pero la reacción llegaría con cinco juegos consecutivos, que le permitirían, después, cerrar el duelo por 6-3. Así, Sabalenka disputará su quinta semifinal de los últimos seis Grand Slam y la octava de su carrera deportiva.

Y su rival por el título será Rybakina, que sufrió más en su enfrentamiento ante Pegula pese a también definirlo en dos sets. La kazaja se mete así en la tercera final de Grand Slam de su carrera, en la que buscará levantar su segundo título, después del logrado en Wimbledon en el año 2022.

Además será su segunda en Australia, dónde en el año 2023 ya caería ante, precisamente, la propia Sabalenka. Mejor recuerdo tiene de los tres últimos partidos por el título en el que se han medido, que cayeron de su lado --WTA Finals 2025, Brisbane 2024 e Indian Wells 2023--. A lo que se suma que le ha ganado en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos en pista dura.

Antes, en su duelo de semifinales demostró que está en un gran momento de forma --es la tenista con más victorias desde Wimbledon 2025-- y es capaz de sacar adelante incluso sets en los que no está acertada, como el segundo, en el que se fue hasta los 22 errores no forzados, desaprovechando su saque hasta en dos ocasiones para cerrar el partido. Pero la resistencia de Pegula acabaría cayendo en el 'tie break' que se llevaría por 9-7.