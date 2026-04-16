Sara Sorribes: "He entendido que hay otras cosas fuera del tenis y me ha dado otra perspectiva"

La tenista castellonense Sara Sorribes - NARA SEGUROS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Sara Sorribes tiene claro que ahora disfruta "realmente dentro de la pista" después de haber tenido que hacer un parón para cuidar su salud mental, del que ha salido "tranquila" y con "otra perspectiva" al entender que su actividad deportiva no tenía que acaparar su vida.

"Llego a Madrid con una sensación muy diferente a la de otros años. Me encuentro bien, tranquila y con ganas de competir, pero sin esa presión constante que antes me acompañaba, ahora me escucho mejor y eso me permite disfrutar realmente dentro de la pista", señala Sorribes en una entrevista facilitada este jueves por su patrocinador 'Nara Seguros'.

La castellonense reconoce que "antes el tenis lo era todo" para ella, y aunque "ahora sigue siendo muy importante", ha conseguido entender que "hay otras cosas fuera de ello". "Eso me ha dado otra perspectiva y me permite competir con calma y también con mayor libertad", subraya.

Sorribes estuvo la semana pasada en la localidad eslovena de Portoroz jugando la Billie Jean King Cup con España y logrando, junto a Aliona Bolsova, un punto clave en el dobles. "Jugar para España siempre es algo muy especial. Es un contexto diferente, porque dejas de lado lo individual y formas parte de un equipo. Después de todo lo vivido, volver a compartir pista con mis compañeras y sentir ese apoyo ha sido muy importante para mí. En el fondo, es algo que echaba mucho de menos", confiesa.

Ahora, se centra en jugar "un torneo único" como el Mutua Madrid Open. "Jugar en casa tiene algo especial por la gente, por el ambiente. Es verdad que hay presión, pero también una motivación muy grande, intento siempre quedarme con eso y disfrutarlo al máximo", advierte la bronce olímpico en París 2024.

"No me gusta marcarme objetivos muy concretos en cuanto a rondas y prefiero centrarme en cómo quiero competir: ser valiente, mantenerme sólida y fiel a lo que estoy trabajando. Si eso está, sé que puedo rendir a buen nivel", sentencia la tenista española.