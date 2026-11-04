Selekhmeteva se despide de Chennai ante la uzbeca Kudermetova

Archivo - Oksana Selekhmeteva golpea una pelota durante un torneo
Archivo - Oksana Selekhmeteva golpea una pelota durante un torneo - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:43
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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-rusa Oksana Selekhmeteva puso fin este miércoles a a su andadura en el torneo de Chennai (India), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, al caer claramente ante la uzbeca Polina Kudermetova en dos sets por 6-3, 6-0.

Selekhmeteva apenas tuvo opciones ante su rival, sexta cabeza de serie en el evento y que la dominó durante prácticamente todo el encuentro aprovechando el mal día de la española con el saque, con el que cometió seis dobles faltas y llegó a conceder 13 bolas de rotura.

Selekhmeteva, además, no fue capaz de sacar el mejor provecho a sus ocho opciones de 'break', todas en el primer set, y sólo logró un quiebre, justo para replicar el primero de Kudermetova y que le ayudó para equilibrar la primera manga. Sin embargo, tras poner el 3-3, la jugadora de 23 años ya no pudo ganar ningún juego más en todo el partido tras un segundo parcial donde apenas logró 14 puntos.

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