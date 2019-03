Sharapova retrasa su vuelta a las pistas por una operación de hombro

Publicado 28/02/2019 10:39:54 CET

MOSCÚ, 28 Feb. (Reuters/EP) -

La tenista rusa Maria Sharapova se ha sometido a una pequeña operación en su hombro derecho después de "luchar contra el dolor" desde el verano pasado, por lo que retrasará su vuelta a las pistas y no estará en Indian Wells, poniendo también en peligro su presencia en el Abierto de Miami, que comienza el 19 de marzo.

"He luchado contra el dolor de hombro desde el verano pasado. Durante las 10 semanas posteriores al US Open me concentré en que mi manguito rotador y mi escápula fueran fuertes para soportar el tendón deshilachado operado y un pequeño desgarro del labrum. Aunque mi hombro se fortaleció, el dolor seguía", anunció la tenista rusa en su perfil de Instagram.

Sharapova siguió la opinión de distintos doctores de "países diferentes" y decidió operarse. "La semana pasada me hicieron una pequeña intervención que tardará unas semanas en sanar", agregó, sin aclarar la fecha de su vuelta.

Pero la ex número uno del mundo, de 31 años, ya ha confirmado que no jugará el torneo de Indian Wells del 6 al 17 de marzo, así como también podría perderse el Abierto de Miami, que comienza el 19 de marzo. El último torneo que disputó la rusa fue hace cuatro semanas, cuando se retiró en segunda ronda del ATP 250 de San Petersburgo, aunque ha dejado claro en su mensaje en redes sociales que está "increíblemente comprometida" para volver pronto.